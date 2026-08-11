Lamborghini présentera deux nouvelles Revuelto à Monterey

La Monterey Car Week constitue l’une des scènes les plus importantes pour Lamborghini, qui choisit une nouvelle fois la Californie en 2026 pour présenter certaines de ses nouveautés les plus exclusives.

Pour la prochaine édition, la marque au Taureau sera présente avec la Revuelto SV ainsi qu’avec la Revuelto Miura 60° Homage.

Les évolutions de la Revuelto

La Revuelto SV s’est déjà montrée, camouflée, sur plusieurs photos officielles. Cette version devrait se distinguer par diverses évolutions aérodynamiques, mais aussi au niveau des suspensions, des freins et de la gestion électronique du système hybride. Des pneus plus performants, une calibration spécifique du châssis et d’éventuels allégements sont également attendus. Sous le capot, la Lamborghini conservera le V12 6,5 litres associé aux trois moteurs électriques du système hybride rechargeable, avec une possible hausse par rapport aux 1 015 ch développés par la Revuelto « standard ».

Lamborghini Revuelto SV, les premières photos à Hockenheim Photo : Lamborghini

Aux côtés de la technologie et des performances de la Revuelto SV, Lamborghini célèbre aussi son histoire avec la Revuelto Miura 60° Homage. Cette série spéciale, limitée à 99 exemplaires, est née de la collaboration entre Lamborghini Centro Stile et Ad Personam et rend hommage aux 60 ans de la Miura, le modèle qui, en 1966, a défini le concept même de la supersportive moderne à moteur central.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage Photo : Lamborghini

Près de 30 ans d’avant-premières exclusives

La relation entre le constructeur de Sant’Agata Bolognese et l’événement californien est née en 1998 et, au cours de la dernière décennie, s’est transformée en véritable tradition. L’histoire de Lamborghini à Monterey commence avec la Diablo SV Monterey Edition, présentée en 1998 à l’occasion même de l’événement.

Lamborghini Concept S Photo : Lamborghini

En 2005, l’histoire se poursuit avec la Concept S. Techniquement basée sur la Gallardo, elle supprime le pare-brise traditionnel et sépare les deux occupants par une structure centrale inspirée des cockpits d’avions de chasse.

En 2015, la Monterey Car Week accueille ensuite l’Aventador LP 750-4 SV Roadster, version découvrable de la Super Veloce. Son V12 atmosphérique de 750 ch s’accompagne d’une réduction significative du poids et d’une aérodynamique optimisée. Un an plus tard arrive la Centenario Roadster, qui célèbre le centenaire de la naissance de Ferruccio Lamborghini.

Lamborghini Countach LPI 800-4

En 2018, Monterey sert de vitrine à l’Aventador SVJ, qui pousse la philosophie Super Veloce à son niveau le plus extrême. Le V12 de 770 ch fonctionne de concert avec la transmission intégrale et le système ALA, pour Aerodinamica Lamborghini Attiva.

Lamborghini Fenomeno Lamborghini Urus Performante Concept EV Lamborghini Lanzador

En 2019, la vedette revient à l’Aventador SVJ 63 Roadster, une série spéciale rendant hommage à 1963, année de fondation de Lamborghini, tandis qu’en 2021 vient le tour de la Countach LPI 800-4, réinterprétation moderne de l’une des automobiles les plus importantes de l’histoire de la marque.

Ces dernières années, la marque au Taureau a continué à se distinguer en amenant l’Urus Performante, la Lanzador (concept électrique annonçant une 2+2 à batterie), la Temerario et, en 2025, la Fenomeno.

Galerie: Lamborghini Revuelto Hommage à la Miura 60°