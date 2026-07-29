La Lamborghini Revuelto SV est presque prête

La Lamborghini Revuelto s'apprête à accueillir sa version la plus extrême. De nouveaux clichés de prototypes réalisés sur la Nordschleife du Nürburgring montrent en effet un mulet qui annonce, selon toute vraisemblance, la future SV (Super Veloce).

Aérodynamique entièrement revue, immense aileron arrière, optimisations du châssis et possible hausse de la puissance du système hybride V12 : tels sont les ingrédients attendus pour une version destinée à repousser encore le niveau de performances.

Derniers réglages avant le lancement

Le prototype aperçu est encore largement recouvert de camouflage, mais il laisse déjà entrevoir une série de modifications substantielles par rapport à la Revuelto actuellement commercialisée. L'élément qui attire immédiatement le regard est l'énorme aileron arrière fixe, une solution qui rappelle les précédentes Lamborghini portant le sigle SV.

L'aileron, qui intègre également le troisième feu stop, devrait contribuer à augmenter sensiblement l'appui aérodynamique à haute vitesse, améliorant la stabilité dans les courbes rapides.

À l'arrière, de nouvelles sorties d'air font leur apparition au-dessus des blocs optiques, tandis que le diffuseur et l'échappement semblent avoir été retravaillés. Les sorties conservent la position haute caractéristique de la Revuelto, mais adoptent une forme circulaire intégrée dans un entourage hexagonal, nouvel indice du travail effectué sur la partie terminale de la voiture.

Il n'est pas exclu que des jantes spécifiques et des matériaux allégés soient également proposés au lancement afin de réduire encore le poids total.

Lamborghini Revuelto, le 6.5 V12

Un habitacle peu modifié

Les images ne permettent qu'un rapide aperçu de l'intérieur, qui devrait rester globalement fidèle à celui de la Revuelto standard.

La planche de bord devrait probablement conserver le combiné d'instrumentation numérique de 12,3", l'écran central vertical de 8,4" ainsi que l'écran dédié au passager. Les principales nouveautés pourraient concerner des habillages exclusifs, de nouvelles finitions en fibre de carbone et des graphismes spécifiques pour l'instrumentation, comme c'était déjà le cas sur les précédentes versions Super Veloce de la marque de Sant'Agata Bolognese.

Le V12 hybride pourrait atteindre 1.200 ch

La future Revuelto SV devrait conserver l'architecture introduite par le modèle standard, composée du V12 atmosphérique 6,5 litres associé à trois moteurs électriques et à une boîte de vitesses à double embrayage.

La configuration actuelle développe déjà 1.015 ch, une puissance qui la place au sommet du paysage des supercars hybrides. Toutefois, selon les indiscrétions, Lamborghini pourrait intervenir à la fois sur la gestion du moteur thermique et sur la partie électrique afin d'augmenter encore les performances.

Certaines sources évoquent une puissance totale proche de 1.200 ch, même si aucune confirmation officielle n'existe à ce stade. Plus probable, en revanche, est une optimisation globale du comportement dynamique, grâce à un nouveau réglage du châssis, un tarage différent des suspensions et une calibration spécifique des systèmes électroniques.

Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que le projet est désormais dans une phase de développement avancée et que sa présentation est très proche.

Galerie: Lamborghini Revuelto - Essai routier

Source: Gabetzspyunit