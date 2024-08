Sant'Agata Bolognese et Maranello se livrent une fois de plus à un duel passionnant de super voitures de sport. Cette fois, c'est la nouvelle Lamborghini Temerario et la Ferrari 296 GTB qui se retrouvent en face à face.

C'est un duel de (nombreux) chevaux dans lequel le luxe et la technologie font aussi la différence. Les deux nobles machines sont propulsées par de nouveaux moteurs hybrides rechargeables. Dans les deux cas, il s’agit moins de réduire la consommation/les émissions que de placer la barre nettement plus haut en termes de performances.

Côté design

C'est le design anguleux mais assez sobre qui caractérise la Lamborghini Temerario. Les phares minces, le séparateur pointu et les entrées d'air latérales volumineuses traduisent au premier coup d'œil le caractère agressif de la Lambo. On retrouve également la forme hexagonale des feux avant et arrière à LED, que l'on a déjà vu sur la Revuelto.

L’arrière, qui peut faire penser à celui d'une McLaren (ou à celui d'une Lotus Evora de profil), a une section centrale en fibre de carbone noire et une ouverture d’échappement hexagonale. Les pneus sont également grandement exposés.

Lamborghini Lamborghini Temerario Ferrari 296 GTB

Bien entendu, l'aérodynamisme joue un rôle important : la Temerario (14 cm plus longue que la 296) offre une force d'appui améliorée de 103 % par rapport à l'Huracán qu'elle remplace. Si vous souhaitez davantage de performances sur piste, vous pouvez obtenir une configuration spéciale sur demande. La version Alleggerita est plus légère de 25 kg grâce à de nombreuses pièces en carbone. De plus, l'efficacité aérodynamique augmente jusqu'à 158 % par rapport à celle qui l'a précède.

La forme de la Ferrari 296 GTB est plus douce que celle de sa concurrente. L'avant est bas et large, et même les phares ont également une fonction aérodynamique. Les flancs sont hauts, avec des passages de roues arrière fortement marqués qui éépousenté le moteur bien visible. L'aérodynamisme de la zone arrière est également bien pensé. Il existe également un échappement de course avec des sorties centrales.

"L'Assetto Fiorano" promet une augmentation des performances, en réduisant le poids jusqu'à 15 kg et en optimisant l'aérodynamisme pour une utilisation sur circuit. Cette version se reconnaît aux amortisseurs Multimatic dérivés des courses GT, aux pièces rapportées aérodynamiques en carbone à l'avant, aux panneaux de porte plus légers, à la lunette arrière en Lexan et aux pneus Michelin Sport Cup2R. En tout cas sur le pur plan du design, on donne un avantage à la Lambo pour l'avant et à la Ferrari pour l'arrière. Mais dans ce cas précis, tout ceci n'est qu'une question de goût.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Lamborghini Temerario 4,70 mètres 1,99 mètres 1,2 mètres 2,65 mètres Ferrari 296 GTB 4,56 mètres 1,95 mètres 1,18 mètres 2,60 mètres

L'intérieur

Tout comme l'extérieur, l'intérieur de la Lamborghini Temerario est très différent de celui de l'Huracán.

En plus du volant à quatre branches d'allure classique, on retrouve une instrumentation numérique très complète avec un écran de 12,3 pouces devant le conducteur, un autre de 8,4 pouces qui se tient debout et inclinable, et un dernier de 9 pouces, côté passager, qui affiche les informations clés de conduite telles que la vitesse et le régime moteur.

La "Lamborghini Vision Unit" est également disponible sur demande, qui offre un accès aux données de télémétrie embarquées et à un système de caméra. Cette dernière réalise des enregistrements vidéo depuis plusieurs positions, par exemple depuis le devant de la route ainsi que depuis les passagers à bord.

À l’intérieur de la Temerario, le thème de l’hexagone se répète sur le tableau de bord et les panneaux de porte. Les sièges baquets sont entièrement recouverts de cuir (en parlant de matériaux : le carbone et la laque piano ne manquent pas dans le cockpit) et sont proposés dans différents styles et couleurs en fonction des exigences du client.

Lamborghini Temerario, l'intérieur

L'intérieur de la Ferrari n'est pas moins luxueux grâce à l'utilisation de cuir, de fibre de carbone, d'aluminium et d'autres matériaux nobles.

Il y a des compartiments de rangement à l'intérieur des portes, des petites poches et un espace spécialement conçu pour ranger la clé de la voiture ou le téléphone portable, qui peut être chargé soit par induction, soit par câble. Les grandes palettes en carbone derrière le volant sont des classiques.

Bien sûr, la technologie ne manque pas, même si Ferrari a opté pour une approche sobre des moniteurs. Toutes les informations sont affichées sur un écran de 16 pouces devant le conducteur, y compris l'Apple CarPlay (sans fil).

Il existe également un deuxième écran pour le passager, qui affiche la vitesse, les cartes de navigation et les commandes de la climatisation et du système audio.

Comme pour toute Ferrari, les possibilités de personnalisation sont presque infinies : chaque détail peut être personnalisé avec des couleurs, des coutures et des embellissements au choix du client. Le coffre ? Les deux compartiments offrent respectivement une capacité de 202 et 112 litres, ce qui est suffisant pour deux petites valises. Une nouvelle fois, pour le côté purement esthétique, le choix est difficile à faire mais le point est attribué à la 296.

Ferrari 296 GTB, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Moniteur de passagers Espace bagages (min/max) Lamborghini Temerario 12,3" 8,4" 9,1" k.A. Ferrari 296 GTB 16" - 7" 202 + 112 litres

La conduite

Venons-en maintenant aux performances. Le groupe motopropulseur hybride rechargeable de la Lamborghini Temerario se compose d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres (avec une vitesse maximale de 10 000 tr/min) et de trois moteurs électriques (150 ch chacun). Au total, la voiture produit 920 ch et 800 Nm. Le sprint de 0 à 100 km/h prend 2,7 secondes et la vitesse de pointe est de 340 km/h.

La transmission est un double embrayage à huit rapports. Une batterie de 3,8 kWh a été placée au milieu sous les sièges, qui peut être chargée avec un courant alternatif allant jusqu'à 7 kW.

Lamborghini Lamborghini Temerario Ferrari 296 GTB

Dans la Ferrari 296 GTB, le groupe motopropulseur hybride rechargeable combine un V6 biturbo de 3,0 litres, qui a fait ses preuves, avec un moteur électrique. La puissance du système est de 830 ch et 740 Nm de couple. Un double embrayage à 8 vitesses gère également le travail de changement de vitesse.

Le sprint de 0 à 100 km/h prend 2,9 secondes et la vitesse de pointe dépasse 330 km/h. La batterie de 7 kWh est principalement utilisée pour augmenter les performances. L'autonomie électrique n'est que de 15 km et est chargée avec 3,4 kW.

Fait intéressant : la configuration hybride n'influence que marginalement le poids du véhicule ; la 296 GTB pèse 1 470 kilos tandis que la nouvelle Lambo est nettement plus lourde, avec 1 690 kilos. Malgré tout, cette dernière a l'air rapide (en plus d'être une quatre-roues motrices), mais ce surplus de poids pourrait lui jouer des tours dans une confrontation directe, notamment lors d'un tour de circuit complet. Il faudra attendre les premiers tests pour en avoir le cœur net.

Modèle Infos techniques Lamborghini Temerario V8 biturbo de 4,0 litres, 3 moteurs électriques : 920 ch, 800 Nm Ferrari 296 GTB V6 biturbo 3,0 litres, 1 moteur électrique : 830 ch, 740 Nm

Les tarifs

Lamborghini n'a pas encore officiellement annoncé les prix de la Temerario, mais ils ne descendront probablement pas en dessous des 300 000 €. Les prix de la 296 GTB démarrent aux alentours de 275 000 € mais les deux véhicules disposent d'innombrables options d'équipement et de personnalisation.