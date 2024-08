La Lamborghini Huracán a disparu, ce qui signifie que son charmant moteur V10 atmosphérique est également mort. Mais les amateurs de Lamborghini n'ont pas à s'inquiéter : une nouvelle super voiture de sport de Sant'Agata Bolognese promet d'être encore plus excitante : Voici la Lamborghini Temerario.

La Temerario est un véhicule électrifié à hautes performances, ou HPEV, et elle embarque un V8 biturbo de 4,0 litres à configuration hybride rechargeable avec trois moteurs électriques. La puissance totale est de 920 chevaux, et il ne faut que 2,7 secondes au Temerario pour atteindre une vitesse de 100 km/h. La vitesse de pointe est de 340 km/h.

Lamborghini a conçu ce nouveau moteur V8 à partir de zéro. Il présente une configuration en "Hot V" à 90 degrés et un vilebrequin plat, avec deux turbocompresseurs fonctionnant à une pression maximale de 36 psi. Les culasses en alliage d'aluminium moulé et les bielles en titane contribuent à réduire le poids, tandis que les linguets de la commande des soupapes, revêtus de DLC (Diamond-Like Carbon), permettent au moteur de tourner jusqu'à 10 000 tr/min.

Lamborghini Lamborghini

Trois moteurs électriques à flux axial refroidis par huile se joignent au V8. Lamborghini a placé le moteur arrière entre le moteur et la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports montée transversalement. Ce moteur électrique produit à lui seul jusqu'à 150 ch et 300 Nm de couple. Les deux autres moteurs, situés sur l'essieu avant, entraînent les roues avant et développent chacun 82 ch. Oui, cette nouvelle Lambo est une transmission intégrale, mais ne vous inquiétez pas, il y a une fonction "Drift Mode" qui déploie le couple sur les roues arrière à trois niveaux de puissance différents. La Temerario dispose également d'une fonction de contrôle de lancement.

La batterie a une capacité de 3,8 kilowattheures. Branchez la Temerario sur un port de charge CA traditionnel d'une puissance maximale de 7 kilowatts, et la batterie se rechargera en 30 minutes. Elle peut également être rechargée par freinage régénératif ou directement à partir du V8 en 6 minutes seulement. Vous pouvez conduire en utilisant exclusivement les moteurs électriques avant, mais Lamborghini n'indique pas d'autonomie pour la Temerario.

Visuellement, la Temerario ressemble à un mélange de la plus grande Revuelto et de la Huracán sortante. Les phares occupent une petite partie de chaque coin du capot, ils sont même plus fins que ceux de la Huracán, et des feux de position hexagonaux à LED se trouvent juste en dessous, de chaque côté du pare-chocs avant. La Temerario est équipée de jantes décalées de 20 et 21 pouces, forgées ou en fibre de carbone.

Lamborghini

De profil, la Temerario n'est pas aussi élégante que la Huracán. Elle présente une plus grande prise d'air aérodynamique juste devant les roues arrière qui améliore la force d'appui de 103 % par rapport à la Huracán Evo.

Le pack léger Temerario Alleggerita, avec un aileron arrière plus grand, des traitements de pare-chocs uniques et des jantes en fibre de carbone, fait son apparition au lancement et revendique une augmentation de 158 % de la force d'appui par rapport à la Huracán Evo, ainsi qu'une réduction de poids de 25 kg par rapport à la Temerario standard. Si l'on ajoute le Pack Carbone, le diffuseur arrière, les coques de rétroviseurs et les prises d'air latérales sont en carbone, ce qui permet de réduire encore le poids de 2 kg.

Sous la carrosserie, on trouve un nouveau châssis léger. Au lieu de la construction mixte en aluminium et en fibre de carbone de la Huracán, le châssis de la Temerario est entièrement en aluminium. Cela permet de réduire de 50 % l'utilisation de matériaux, de diminuer de 80 % le nombre de joints thermosoudés et d'augmenter de 20 % la rigidité en torsion. Cela permet également de réduire le poids.

Lamborghini Lamborghini Lamborghini

À l'intérieur, la Temerario dispose d'un habitacle de style cockpit parsemé d'éléments hexagonaux. L'espace pour la tête s'améliore de 3,3 cm par rapport à la Huracán, et l'espace pour les jambes gagne jusqu'à 4,5 cm. Même un joueur de NBA d'1,80 m pourrait porter un casque dans cette voiture, affirme Lamborghini.

Un écran tactile vertical de 8,4 pouces orne le centre du tableau de bord, tandis que le conducteur a accès à un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et le passager à un écran tactile légèrement plus petit de 9,1 pouces.

Une chose que nous ne savons pas encore est le prix de la Lamborghini Temerario. Il faudra attendre jusqu'à sa commercialisation pour le savoir

Galerie: Lamborghini Temerario