La Ferrari 308 GT Rainbow de la collection ASI Bertone est prête à faire son apparition au Concours d'élégance de Pebble Beach, qui se tiendra du 15 au 18 août au Monterey Golf Club. Il y a aussi un peu d'histoire italienne à la Monterey Car Week, l'événement automobile le plus glamour de l'été, la ville californienne se transformant en Mecque pour les collectionneurs et les passionnés du monde entier pendant une semaine.

ASI avait déjà participé au concours de Pebble Beach en 2022, remportant le Gran Turismo Trophy avec la Bertone Runabout. La Runabout, comme la Rainbow, est également une création de Marcello Gandini, et en 2022, c'est le président d'ASI, Alberto Scuro, qui l'avait amenée sur le podium. Cette année, c'est au tour du conseiller fédéral Giuseppe Dell'Aversano de présenter une autre création de Gandini.

La Rainbow a été conçue par Gandini à partir d'un châssis de Ferrari 308 GT4, raccourci de dix centimètres. Le design de la voiture se distingue par ses lignes futuristes, avec un toit amovible qui glisse vers l'arrière et disparaît derrière les sièges d'un seul geste du conducteur. Présentée pour la première fois au salon de Turin en 1976, la Rainbow est restée une pièce unique et n'a jamais été produite.

La participation au concours de Pebble Beach n'est pas le seul engagement estival de l'ASI aux États-Unis. La Fédération sponsorise et contribue au Monterey Motorsport Festival, qui se déroule le samedi 17 août de 14h00 à 22h00 au Monterey County Fairgrounds & Events Center. Le président Alberto Scuro présente l'engagement de l'association en Californie :

"Nous sommes honorés d'être invités une nouvelle fois au concours de Pebble Beach, où nous rendons hommage à l'incroyable génie novateur de Marcello Gandini l'année de sa disparition. La collection ASI Bertone est un outil promotionnel précieux pour l'histoire du design automobile italien. Après l'avoir sauvée en 2015, empêchant sa dispersion, nous avons maintenant le privilège et la responsabilité de la montrer au monde entier."

"En outre, nous avons identifié le Monterey Motorsports Festival comme une occasion unique de présenter nos initiatives et celles de nos Clubs fédérés, en attirant l'intérêt des nombreux passionnés américains et en offrant une vitrine extraordinaire pour le Made in Italy, en exportant notre excellence dans le secteur automobile."