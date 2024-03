Marcello Gandini, le célèbre designer qui a donné vie à de nombreuses voitures italiennes, est décédé à l’âge de 85 ans, selon RaiNews, le média d'information public italien. De son vivant, Gandini était surtout connu pour son travail avec Lamborghini, où il était responsable de la conception de voitures iconiques comme la Miura, la Countach et la Diablo. Il a également été le concepteur de la Lancia Stratos, la Bugatti EB110 (voir ci-dessous) et la Fiat X1/9.

Le designer, né à Turin, a créé ses designs les plus célèbres alors qu'il travaillait pour Bertone, du milieu des années 1960 jusqu'en 1980, sur les lignes de voitures comme l'Alfa Romeo Montréal, la Maserati Khamsin, la Volkswagen Polo première du nom et la Ferrari 308 GT4.

Un grand monsieur nous quitte

Gandini s'est éloigné de Bertone plus tard dans sa carrière, travaillant de manière indépendante avec des constructeurs automobiles comme Citroën pour développer le populaire BX et Renault pour concevoir 5 Turbo devenue emblématique. Parmi les autres modèles notables de Gandini figurent la BMW Série 5 d’origine, la Lamborghini Espada (voir ci-dessous) et la Cizeta-Moroder V16T.

Même durant les dernières années de sa vie, Gandini a continué à se consacrer au design. Il a travaillé avec TaTa Motors en 2017 pour créer la TaMo Racemo, un concept de voiture de sport présenté au Salon automobile de Genève. Il s'est également impliqué dans les espaces de design industriel et de mobilier. En janvier, Gandini a reçu un diplôme honorifique en génie mécanique de l'Institut polytechnique de Turin.

Parmi toutes les créations de Gandini, cette Alfa Romeo Carabo (un concept-car de 1968) sort évidemment du lot.

Une chapelle funéraire est organisée dans le studio de design Almese de Gandini, qui se tiendra ce jeudi de 15h00 à 19h00 et vendredi de 10h00 à 12h00, heure locale, d’après RaiNews. Les funérailles elles-mêmes devraient avoir lieu vendredi soir ou samedi.