Le grand retour de Bertone dans le secteur des supercars et des hypercars est en marche. Un an après la première présentation numérique officielle, la nouvelle GB110 fait ses débuts sur circuit.

Cet événement marque un nouveau chapitre dans la longue histoire de la marque et donne le coup d'envoi officiel des derniers essais de préproduction de la nouvelle voiture de sport, qui sera limitée à seulement 33 exemplaires.

À quoi ressemble-t-elle ?

La nouvelle Bertone GB110 sera une voiture unique à certains égards. Selon la société, elle combinera trois fers de lance de l'industrie automobile mondiale : le design italien, les solutions techniques françaises et les performances allemandes.

Bertone GB110, les premiers essais sur piste

Lors de cette première phase d'essais, Bertone a indiqué que le moteur, un V10 biturbo de 5,0 litres, a réussi à respecter les dernières normes d'émission de CO2, garantissant les performances promises il y a un an, à savoir 1 110 ch et 1 000 Nm de couple, transmis au sol par les quatre roues.

Des valeurs qui, au moins sur le papier, devraient permettre à l'hypercar pesant seulement 1 520 kg de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, et d'atteindre une vitesse maximale de 350 km/h, autolimitée, mais réalisable en seulement 13 secondes.

Bertone GB110

Une réminiscence de quelque chose

Si les lignes de la Bertone GB110 vous rappellent quelque chose, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. En effet, son design a été étudié en regardant de très près les voitures construites par l'entreprise au cours de ses 110 ans d'histoire, comme les Lamborghini Miura et Countach, la Fiat X1/9, la Lancia Stratos Zero et l'Alfa Romeo B.A.T..

Bertone GB110

Il faudra attendre encore quelques mois pour en savoir plus sur le prix de l'un des 33 exemplaires prévus. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas à la portée de tout le monde.