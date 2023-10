L'Abarth 1500 Biposto Bertone a été présentée au salon de l'automobile de Turin en 1952. Il s'agit d'une voiture de sport conçue par Franco Scaglione pour le carrossier Bertone, destinée à rester une source d'inspiration unique pour les productions futures. Elle a été conçue pour lancer la nouvelle marque fondée par Carlo Abarth en 1949 et peut être considérée comme la pionnière des B.A.T. (Berlinette Aerodinamiche Tecniche), ces voitures de sport aérodynamiques conçues par le même carrossier pour différents constructeurs italiens afin de tester l'aérodynamique et les moteurs du futur.

Un design créé pour aérodynamique

En regardant la carrosserie en aluminium, il est clair que l'Abarth 1500 Biposto Bertone a été conçue pour obtenir la plus grande efficacité aérodynamique possible. Pour y parvenir, le célèbre designer italien a choisi de doter la carrosserie de solutions innovantes pour l'époque, telles que les passages de roues évidés et le pare-brise incurvé.

Les deux éléments révolutionnaires sont combinés sur un nouveau châssis ultra-léger en caisson métallique sur lequel est installé le moteur quatre cylindres dérivé de Fiat. Le moteur, pour démontrer les compétences d'Abarth, est porté à 1,5 litre, ce qui le rend capable de fournir jusqu'à 75 ch, obtenus grâce à un nouveau collecteur d'admission et à deux carburateurs Weber.

Abarth 1500 Biposto Bertone

Unique et intemporel

En raison des coûts de production très élevés qu'aurait entraînés une carrosserie aussi "arrondie", Abarth a décidé de faire de la 1500 Biposto une pièce unique. D'après ce que l'entreprise a communiqué par la suite, le pare-brise et la lunette arrière incurvés en deux parties auraient joué un rôle clé à cet égard, car les techniques de production adéquates n'étaient pas encore connues à l'époque.

Abarth 1500 Biposto Bertone

Mais qu'en est-il aujourd'hui ? C'est en 1952, toujours à l'occasion du Salon de Turin, que la voiture est achetée par deux entrepreneurs de l'industrie américaine Packard, Bill Graves et Edward Macauley. L'année suivante, en 1953, elle est vendue au journaliste Dick Smith, qui en reste propriétaire et l'utilise quotidiennement jusqu'en 1970, avant de l'entreposer dans un garage. Enfin, en 2003, la voiture est vendue aux enchères par Christie's pour environ 279 000 euros, puis restaurée dans le cadre d'un projet qui durera sept ans.