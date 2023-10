Dans les vastes déserts du Nouveau-Mexique, une intrigante découverte a récemment été faite : une DeLorean en parfait état, cachée dans une grange poussiéreuse, avec à peine 1600 km au compteur. Au cours des dernières années, l'emblématique voiture de sport en acier inoxydable, associée à jamais à la franchise cinématographique "Retour vers le futur", est devenue un symbole des années 1980 et une relique précieuse pour les collectionneurs et les passionnés. Il est toujours agréable de voir une DeLorean abandonnée se voir offrir une seconde chance de survie.

La DeLorean DMC-12, conçue par l'ingénieur et entrepreneur John DeLorean, était un concept révolutionnaire qui visait à combiner style, performance et innovation d'une manière inédite. Avec ses portes papillon distinctives, sa carrosserie en acier inoxydable et son moteur arrière, la voiture était une véritable icône de son époque. Mais ce n'est pas seulement son design qui a captivé l'imagination du public - c'est la promesse d'un voyage dans le temps, immortalisée par son apparition en tant que machine à voyager dans le temps dans les films "Retour vers le futur", qui a véritablement propulsé la DeLorean au rang de star de la culture pop.

Au fil des décennies, la DeLorean est passée d'une production limitée dans le temps au début des années 1980 à un classique bien-aimé qui compte de nombreux adeptes. Des passionnés du monde entier ont entretenu et restauré ces véhicules rares, entretenant ainsi le rêve de posséder et de conduire une DeLorean. Tout récemment, un exemplaire qui était resté dans une grange pendant plus de 20 ans avec seulement 1572 km au compteur a été découvert. La voiture présentée dans la vidéo en haut de cette page est en assez bon état et ne présente qu'un minimum de rouille à la surface de certains éléments du châssis. Elle est encore équipée de ses pneus d'origine.

Une DeLorean préservée par la sécheresse du désert

Les spécialistes DeLorean de DeLorean Nation sur YouTube ont inspecté la voiture en profondeur et ont découvert qu'il s'agissait de l'un des tout premiers véhicules produits. Elle est sortie de l'usine en avril 1981. Le moteur semble également en bonne santé, toutes les durites sont intactes et il n'y a pas de fuites majeures. Hormis la poussière qui recouvre presque toutes les surfaces à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture, tout semble en parfait état de conservation.

Que réserve l'avenir à cette DeLorean ? Les créateurs de la chaîne YouTube ont conclu un accord avec le propriétaire initial de la voiture et l'ont acheté. Il est intéressant de noter que la voiture a appartenu à un concessionnaire Chevrolet jusqu'en 1991, date à laquelle le premier propriétaire enregistré l'a achetée. La prochaine étape consistera probablement à nettoyer et à laver en profondeur la machine à voyager dans le temps et, avec un peu de chance, elle sera prête à reprendre la route sous peu.