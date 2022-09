La Série 5 est l'un des modèles les plus importants et les plus emblématiques de toute la gamme BMW. Conçue en 1972, la berline bavaroise a traversé sept générations, avec un style qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à aujourd'hui.

Peu de gens savent cependant qu'à l'origine du succès de la Série 5 se trouve un concept italien. En effet, la forme du tout premier modèle est inspirée par la BMW Garmisch, un concept conçu par Bertone.

La naissance

Présentée au Salon de l'automobile de Genève en 1970, la Garmisch a disparu des radars jusqu'en 2019, jusqu'à ce que BMW décide de lui donner une nouvelle vie en créant une réplique fidèle au modèle et au design d'origine, et en l'exposant au Concorso d'Eleganza di Villa d'Este.

Le prototype a été conçu par Marcello Gandini (le "père" des Lamborghini Countach et Miura qui était à l'époque le numéro un chez Bertone) comme une démonstration du potentiel créatif du studio.

L'idée originale est venue de Nuccio Bertone. Il a voulu renforcer et élargir la relation existante avec BMW en proposant un design surprenant à Genève.

En effet, dans les années 1960, le studio de design a participé à la création de la BMW 3200 CS et au concept 2800 Spicup inspiré de la 507. Plus tard, vint le temps de la première Série 5, que Bertone imaginait comme un coupé de taille moyenne. Gandini a expliqué que le design était "fidèle aux lignes de la BMW, mais plus dynamique et provocateur".

Original à l'intérieur et à l'extérieur

BMW a surpris les amateurs de l'époque avec un style inédit caractérisé par des lignes épurées et une interprétation particulière de la classique calandre à double haricot. À certains égards, le développement vertical de la calandre rappelle les M3 et M4 modernes.

En outre, Bertone a rendu les montants C plus originaux en insérant des prises d'air et a doté la lunette arrière d'une structure en nid d'abeille (une référence à la Lamborghini Marzal de 1967, également conçue par le studio italien).

L'équipe a également travaillé dur sur l'intérieur, en installant un autoradio vertical et un miroir pliant pour le passager. Des couleurs criardes et des finitions luxueuses complétaient cet intérieur extravagant.

La Garmisch est désormais exposée au musée BMW de Munich, où elle inspirera une nouvelle génération de designers.