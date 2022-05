Le Lamborghini Urus n'est pas "le premier" SUV de la Marque italienne. De nombreux passionnés se souviennent du LM002, un énorme tout-terrain lancé dans les années 1980 en édition limitée.

Nous avons dû attendre 24 ans pour voir une nouvelle "Lambo" surélevée, mais si nous vous disions qu'en 1997, le LM002 a failli avoir un successeur ? C'est l'histoire de la Borneo (ou Galileo), le SUV raté de Sant'Agata Bolognese.

Un projet malheureux

Même si les SUV n'étaient pas aussi populaires dans les années 1990 qu'aujourd'hui, Lamborghini était satisfait des ventes du LM002 et a donc donné voulu lui donner une descendance. Lamborghini a d'abord collaboré avec une société britannique pour la conception, mais a ensuite choisi SZ Design, une société liée à Zagato.

Selon le marché, le SUV devait s'appeler Borneo ou Galileo, mais il n'a jamais vu le jour. À vrai dire, il n'y a même pas eu de prototype. Les responsables de Lamborghini de l'époque ont été déçus par les premiers dessins, qui ressemblaient trop, selon eux, à un Range Rover, la seule véritable référence du segment à l'époque.

La voiture devait être déclinée en trois variantes de carrosserie grâce à une joint-venture avec la société indonésienne Timor. Lamborghini envisageait une version "normale" comme celle que l'on voit sur les photos, une version à quatre portes semblable au LM002 et une version avec une capote.

Le vrai LM003

En réalité, un LM003 a bel et bien existé. Dans les années 1990, Lamborghini a créé une variante spéciale du LM002 pour l'armée. Ce SUV était équipé d'un moteur turbodiesel 3.6 L à 5 cylindres de 150 ch fabriqué par VM Motori de Cento. Cependant, il a été estimé que la puissance était insuffisante pour manipuler facilement le véhicule de 2600 kg et le projet a été abandonné.

Lamborghini LM002

Selon toute vraisemblance, la Borneo/Galileo recevrait un moteur V12 similaire à celui de la Diablo de ces années-là. L'inoubliable supercar de Sant'Agata développait 492 ch dans ses premières versions, et sa puissance est passée à 575 ch dans ses dernières années de production. Aujourd'hui, cependant, l'Urus s'est imposé comme l'un des SUV les plus puissants et les plus rapides de la planète grâce à ses 650 ch.