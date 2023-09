Nous sommes en 1969, à Genève. Le Salon automobile bat son plein et Pininfarina profite de l'événement pour lever le voile sur un concept car bien étrange... Il ne s'agit pas d'une voiture de route mais d'une authentique monoplace de Formule 1 !

Bien qu'elle n'ait jamais pris part à une course, ce modèle, baptisé Simga, reste l'une des monoplaces les plus emblématiques de l'Histoire, grâce à son design avant-gardiste et ses innovations.

Pensée pour la sécurité

La Sigma voit le jour au cœur de la période la plus sombre de la Formule 1. De la fin des années 1960 au début des années 1970, les monoplaces deviennent de moins en moins sûres en raison du gain constant de puissance et les accidents mortels se multiplient. En quelques années, la discipline perd successivement ses plus grands talents, à l'instar de Lorenzo Bandini, Jim Clark, Piers Courage, Jochen Rindt ou Jo Siffert, pour ne citer qu'eux.

Face à ce pic de mortalité en Grand Prix, la célèbre enseigne italienne Pininfarina propose une réponse en concevant une monoplace qui fait non seulement la part belle à la performance mais aussi à la sécurité. Enzo Ferrari est informé du projet, le Commendatore donne sa bénédiction et apporte un soutien financier non négligeable.

Innovations

Pour la conception de la Sigma, Pininfarina et le designer Paolo Martin ont pu travailler sur le châssis de la Ferrari 312. Le groupe de travail imagine de nombreuses solutions qui seront finalement utilisées en catégorie reine... des décennies plus tard ! On y trouve une cellule de survie, un réservoir multicouches, un extincteur dans le cockpit et un harnais six points. Tout ce qu'il y a de plus standard de nos jours mais à cette époque, c'était une vraie révolution !

La forme de la carrosserie a été pensée pour limiter l'effet d'engrenage des roues lors d'un accrochage avec une autre voiture. Là encore, cette solution a été reprise dans les plus grands championnats, notamment en IndyCar il y a quelques années.

Autre innovation, le casque est directement attaché à la monoplace afin de tenir droite la tête du pilote en cas d'accident. Il s'agit tout simplement d'une des premières versions du système HANS, obligatoire dans la plupart des championnats automobiles de haut niveau aujourd'hui.

Fiche technique

Châssis Monocoque en aluminium Suspensions (avant et arrière) Double triangles, ressorts/amortisseurs intérieurs Moteur Ferrari 255C, 2989 cm3, 436 ch à 11 000 tr/min Configuration du moteur V12 à 60° Transmission Boîte de vitesses Ferrari manuelle, 5 rapports Vitesse maximale 300 km/h

Dimensions