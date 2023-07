Depuis 30 ans, le festival de Goodwood of Speed se présente comme l’un des plus grands rassemblements de voitures au monde. Chaque année, des centaines de modèles, toutes catégories confondues, circulent sur le fameux parcours bordés par les ballots de pailles et la foule. C’est aussi l’occasion pour les constructeurs de présenter leurs nouvelles machines mais c’est également une occasion en or de faire un sacré bénéfice pour les maisons de ventes aux enchères.

C’est ce qu’a fait Bonhams les 13 et 14 juillet derniers, en proposants 244 lots liées à l’automobile : des voitures anciennes, des livres, des tableaux mais aussi quatre Formule 1 qui représentent autant de décennies différentes.

Tyrrell-Renault 014 de 1985/86 (châssis numéro 014/3)

Vendue pour : 67 120 €

Cette Tyrrell historique était équipée du célèbre moteur V6 Renault turbocompressée qui a remplacé la longue et fructueuse gamme de moteurs Cosworth V8 de 3,0 litres. Conçue par Maurice Philippe pour la saison 1985, la Tyrrell 014 était une toute nouvelle voiture intégrant un châssis en fibre de carbone et en aluminium. La suspension était à tirants à l’avant et à l’arrière, comme c’était le cas de la 012.

Fournis par Mecachrome, les moteurs Renault de l’équipe étaient d’anciennes versions, les dernières spécifications étant réservées à d’autres clients comme Lotus. La 014 a fait ses débuts en Juillet 1985 au Grand Prix de France et a continué à courir en 1986 avant d’être retirée.

Martin Brundle, bien connu au Royaume-Uni pour sa seconde carrière en tant que commentateur TV pour les chaînes BBC puis Sky Sports, a piloté le châssis 014/3, pour sa deuxième saison en catégorie reine, au Grand Prix d’Italie 1985 (à Monza) qu’il a conclu à la 8ème place. Il a de nouveau concouru dans cette voiture lors des Grands Prix de Belgique, d’Europe, d’Afrique du Sud et d’Australie avec comme meilleur résultat une 7ème place sur le circuit de Kyalami à Johannesburg, juste en dehors des points à l’époque.

Le châssis 014/3 a également été piloté par Stefan Bellof et le français Philippe Streif durant cette période mais sans grande succès. Malgré son manque de compétitivité, cette Tyrrell n’a pas eu de mal à trouver preneur à Goodwood et il s’avère que la 014/3 est pratiquement dans l’état de sa dernière course avec son moteur en moins (ce qui est toujours bon à savoir).

Lotus-Mugen Honda Type 107C de 1993/94 (châssis numéro 107C-01)

Vendue pour : 112 069 €

La Lotus Type 107-series était, à l’origine, déjà prête pour la saison 1992 de Formule 1, l’année du retour du Team Lotus vers des résultats un peu plus honorables sous la direction de Peter Collins et Peter Wright. Cette saison-là, l’équipe britannique, qui a fait de bons progrès avec le moteur Ford HB V8 de 3,5 litres, s’est disputée la place du meilleur des autres derrière l’élite composée de Williams, McLaren et Benetton (et oui, Ferrari n’était pas mauvais qu’en 2023).

L’équipe technique de Lotus a été renforcée par le designer Chris Murphy. Son nouveau châssis, le type 107, avait été conçu à l’origine pour utiliser un moteur Judd V10, mais une nouvelle entente avec les propriétaires de Cosworth Engineering a finalement poussée vers la prometteuse unité Ford HB.

Murphy poursuit une philosophie de conception de simplicité et de légèreté. Les deux systèmes de suspension active et passive ont été déployés cette année-là, et avec les pilotes Mika Hakkinen, futur double champion du monde et Johnny Herbert, l’écurie basée à Norfolk a connu une année 1992 relativement prometteuse.

En 1993, les Lotus Type 107B mises à jour ont montré un début de progrès, toujours en utilisant la puissance du V8 Ford HB et avec Johnny Herbert, Alessandro Zanardi et Pedro Lamy derrières le volant. Mais en 1994, on était en droit d’en attendre plus avec l’utilisation exclusive des groupes moto-propulseurs Mugen-Honda V10.

Les dernières voitures du Team Lotus, de plus en plus à court d’argent, se sont révélées fiables en début de saison et Johnny Herbert a terminé septième au Brésil et au Japon. Mais lors d’essais sur le circuit de Silverstone, Pedro Lamy a subi un terrible accident dans la courbe d’Abbey et a eu la chance d’être dégagé du cockpit de sa voiture accidentée avec seulement les jambes cassées. La Lotus 107C qu’il conduisait ce jour-là est censé être ce châssis '01' vendu par Bonhams.

Force India-Mercedes-Benz VJM02 de 2009 (châssis numéro VJM02-4R)

Vendue pour : 81 931 €

La modeste écurie Spyker devient Force India en 2008 et sous la direction du célèbre Vijay Mallya, l’équipe a pour objectif de viser les points régulièrement. Les espoirs du patron indien sont vite moqués par l’ensemble du paddock et Force India est bien la lanterne rouge du peloton pour sa première saison.

Pourtant l’impensable allait se produire lors du Grand prix de Monaco, sixième épreuve de la saison, lorsque Adrian Sutil a profité d’une course rocambolesque pour filer vers la quatrième place, à quelques tours du but, avant qu’un Kimi Raikkonen (champion du monde 2007) en perdition ne vienne mettre fin aux espoirs du pilote allemand. Mais Force India n’allait pas en rester là.

En 2009, la Formule 1 vit l’un de ses bouleversements techniques les plus importants : les ailerons deviennent plus larges à l’avant et plus étroits à l’arrière et cette année marque l’arrivée du KERS (aussi appelé SREC) et du double diffuseur. Force India entame sa saison avec cette VJM02 plus aboutie que sa devancière et conçue par Mark Smith et James Key. À l’arrière, la monoplace est propulsée par un V8 Mercedes, une valeur sûre du plateau.

Cette année là, la hiérarchie est complètement chamboulée et les petites équipes prennent le pouvoir face aux Mclaren, Ferrari et BMW. Malgré tout, Giancarlo Fisichella (trois victoires en F1) et Sutil n’arrivent pas à placer cette Force India vers le haut de la grille…du moins jusqu’à Spa.

Dans les Ardennes belges, Fisichella va réaliser un exploit à bord du châssis VJM02-4R puisqu’il va donner à Force India, la première et unique pole position de son histoire. Le lendemain en course (voir ci-dessus), seul Raikkonen (un vrai fléau pour cette équipe, décidément) et sa Ferrari seront en mesure de barrer la route à Fisico qui ira tout de même chercher une belle deuxième place. Cette performance au volant de cette voiture n’a pas été oubliée depuis et surtout pas par Bonhams.

Lotus Type 125 de 2013 (châssis numéro C003)

Vendue pour : 336 058 €

Cette monoplace est de loin la plus chère des quatre F1 vendues par Bonhams à Goodwood ce qui peut être une petite surprise puisque ce modèle n’a jamais été destinée à la compétition en catégorie reine, cette tâche revenant à la superbe E21 (voir ci-dessous) et oui, ce nez lui va bien.

L’écurie Lotus réapparaît en F1 lors de la saison 2010, sous le nom de Lotus Racing, bien qu’il s’agisse en fait d’une entreprise malaisienne autorisée à utiliser ce nom (cette équipe s’appellera plus tard Caterham). Le Team Lotus officiel a en fait été relancé en 2011 avant de redevenir Renault en 2016 suite à la faillite de l’équipe.

Pendant les dernières années de l’écurie Lotus en F1, Danny Bahar, un homme d’affaires, veut faire rouler la Type 125 dans un championnat privé. Après s’être dévoilée au Musée du Louvre, la voiture a été présentée pour la première fois au public en janvier 2011 lors du salon Autosport International à Birmingham, en présence de l’ancien pilote français Jean Alesi.

La Type 125 était équipée d’un châssis en fibre de carbone et d’un moteur V8 de 3,8 litres fourni par Cosworth Engineering, un collaborateur de longue date de Lotus. Ce moteur était basée sur celui d’une IndyCar de 3,0 litres, mais amélioré pour le rendre plus flexible et moins exigeant a exploiter avec ses 640 chevaux transmis aux roues arrière via une transmission séquentielle à six vitesses. Le cockpit était également plus large pour permettre à des personnes de grande taille de pouvoir s’asseoir à l’intérieur.

La première Type 125 a été testée sur le circuit de Vallelunga en Italie et est apparue plus tard dans le magazine Top Gear, de la BBC, non sans donner des sueurs froides au présentateur principal, Jérémy Clarkson. Ensuite, c’est le célèbre "Stig" (le pilote d’essai anonyme en combinaison blanche) qui a piloté la Type 125 sur le circuit de Top Gear en signant un temps de 1min03.8 secondes. C’était seulement quatre plus lent que la Renault R25 de Fernando Alonso (championne cette saison là) qui avait déjà roulé sur ce tracé. Malheureusement, le projet ambitieux de Bahar s’est avéré irréalisable et seulement cinq Type 125 ont été achevés, dont celle-ci.

Si vous souhaitez voir la liste complète des lots proposés aux enchères par Bonhams, à Goodwood, cliquez ici.