Le 8 juin dernier, une vente aux enchères exceptionnelle a eu lieu dans la principauté de Monaco en amont des 24 Heures du Mans. Organisée par "Monaco Car Auctions“ (dont il s’agissait de la première vente), 52 lots englobant des Ferrari de toutes les époques et divers produits liés à la marque italienne sont passés sous les coups du célèbre marteau.

Même si le résultat final reste mitigé avec seulement 25 lots vendus, attardons-nous sur les meilleures ventes qui ont eu lieu sur les terres du Prince Albert II.

Ferrari Enzo (2002)

Estimation : 5 000 000 € - 5 500 000 €

Vendue pour : 5 400 000 €

Voici l’auto qui était la plus attendue à Monaco ! Tout d’abord car il n’est pas commun de croiser la première des 399 Ferrari Enzo sorties d’usine (même sur le rocher) et ensuite car son propriétaire n’était autre que Fernando Alonso, double champion de F1 en 2005 et 2006. Adjugée pour 5 400 000 €, ce tout premier exemplaire ne comptait que 4 800 km au compteur. Enfin côté moteur, il est difficile de faire mieux que ce bon vieux V12 de 6L qui développe 660 ch.

Ferrari 250 GT Boano (1956)

Estimation : 1 300 000 € - 2 000 000 €

Vendue pour : 1 350 000 €

Lorsque Ferrari et Pinin Farina travaillent sur la remplaçante de la 250 GT Europa, le futur modèle se doit de marquer un tournant dans l’histoire de la marque. Le grand Enzo Ferrari souhaitait standardiser sa production mais les bâtiments nécessaires ne sont pas encore fabriqués à cette époque et la production va être confiée à Carrozzeria Boano, la firme de Mario Boano, un ancien de chez Pinin Farina. Au total, 75 exemplaires seront produits, parmi lesquels 14 dotées d’une carrosserie en aluminium. Cet exemplaire est le 35ème fabriqué et fait parti de ces 14. Malgré son incroyable élégance, cette Boano jouit également d’un passé sportif pour avoir participé au Governor’s Trophy à Nassau en décembre 1956 entre les mains du pilote néerlandais Jan de Vroom.

Ferrari 599 GTO (2011)

Estimation : 750 000 € - 950 000 €

Vendue pour : 700 000 €

Troisième modèle de l’histoire Ferrari à porter ces trois lettres, voici la 599 GTO. Dérivée de la 599 GTB Fiorano, elle a évolué en tenant compte des enseignements tirés de la 599 XX. Elle est présentée au Salon de Pékin en 2010 et sa production fut limitée à 599 exemplaires d’où son nom. Sa puissance de 670 ch était impressionante, surtout pour l’époque, puisqu’elle est supérieure à celle d’une GTB de 50 chevaux, mais aussi à celle d’une Enzo (+10) ! Cet exemplaire se présente avec une carrosserie Rosso Corsa et un toit Grigio Silverstone satiné, sur un intérieur noir.

Ferrari 246 GTS (1975)

Estimation : 440 000 € - 520 000 €

Vendue pour : 400 000 €

Trois ans après le lancement de la 246 GT, Ferrari présente au Salon de Genève 1972 la version découvrable. Construites en 1 274 exemplaires, celle-ci fait partie des derniers puisqu’elle est sortie d’usine en 1974. À l'aube de la crise pétrolière, elle va rester plus d'un an en vitrine chez Ferrari et c'est Daniel Marin, alors patron de l'importation française, qui va finir par l'immatriculer à son nom en septembre 1975. Totalement d'origine et toujours avec son immatriculation parisienne, cette 246 GTS appartenait à son propriétaire précédent depuis 20 ans.

Ferrari 430 Scuderia 16M (2009)

Estimation: 430 000 € - 500 000 €

Vendue pour : 400 000 €

Retournons au 21ème siècle avec cette superbe 430 Scuderia 16M. Trois ans après le Salon de Paris et la présentation de la F430, la marque inaugure, en 2007 à Francfort, cette version allégée et plus puissante. Et un an plus tard, à l’occasion des Finale Mondiali au Mugello, la variante cabriolet est dévoilée. Elle portera le nom de Scuderia 16M pour célébrer le 16ème titre constructeur obtenu par la Scuderia dans le Championnat du Monde de Formule 1 avec les pilotes Kimi Räikkönen (champion du monde 2007) et Felipe Massa. Limitée à 499 exemplaires, elle cumule le fait d’être collector et d’apporter un certain plaisir à son volant notamment grâce à son V8 de 510 ch.

Ferrari Testarossa (1990)

Estimation : 175 000 € - 250 000 €

Vendue pour : 155 000 €

Avec à peine plus de 6 000 kilomètres, c’était là une chance unique d’acheter une Testarossa quasi neuve pour ceux qui en rêvait tant mais qui aurait loupé le coche par manque de temps ou surtout de moyens dans les années 90. Cet exemplaire est la dernière variante de cette voiture mythique rien que par le nom avant l’arrivée de la 512 TR, reconnaissable à ces jantes à cinq boulons.

Casque de Charles Leclerc (2023)

Estimation : 4 500 € - 15 000 €

Vendu pour : 6 200 €

Certes ce lot n’est pas une voiture à proprement parler mais il valait la peine d’être évoqué. Fernando Alonso n’était pas le seul pilote de Formule 1 à proposer un bien dans ces enchères. Voici en effet la participation de Charles Leclerc avec ce casque (une réplique officielle) qu’il a signé à l’occasion du Grand Prix de Monaco de cette année. Proposé sans réserve, le fruit de sa vente fut reversé à la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

