Fernando Alonso fait son arrivée chez Aston martin cette année et en plus de piloter les F1 de l'équipe de Silverstone, le double Champion du monde a accès aux modèles de route du constructeur anglais, dont son tout premier SUV. Une publicité met en scène Alonso au volant du DBX707, la réponse d'Aston Martin aux Lamborghini Urus Performante et Porsche Cayenne Turbo GT.

Dans cette vidéo, Fernando Alonso fait ce que la plupart des propriétaires d'Aston Martin DBX707 ne feront pas, l'amener sur un circuit. Mais avec un tarif d'entrée de 230 000 euros et aux alentours des 300 000 euros avec toutes les options, on peut comprendre pourquoi certains préféreront rester prudent.

Ce SUV parmi les plus chers du marché est doté d'un V8 bi-turbo de 4,0 L fourni par AMG. Il a été modifié pour atteindre 697 chevaux et 900 Nm de couple, ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et d'atteindre 310 km/h. Pas si mal pour un SUV de luxe qui affiche 2 245 kg sur la balance.

Peut-être que la présence de Fernando Alonso chez Aston Martin lui permettra de prendre également le volant de la Valkyrie, même si cette dernière a été développée en coopération avec l'équipe Red Bull et que les deux entités se sont séparées. Aston Martin a également la Valhalla, dérivée du monde du sport automobile, à son catalogue, tandis qu'une voiture prenant la succession de la Vanquish est attendue dans quelques années.

En attendant, Alonso a pu découvrir sa nouvelle F1 aux essais de Sakhir et disputera le premier Grand Prix de la saison sur le même circuit dans une semaine.