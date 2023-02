Avec seulement 150 exemplaires produits, l'Aston Martin Valkyrie est rare quelle que soit le coloris choisi. Les photos et vidéos de la supercar développée en coopération avec l'équipe de F1 Red Bull Racing la montrent la plus souvent en vert, rouge ou même jaune... mais certains propriétaires ont opté pour une relative discrétion.

Lors d'un rassemblement Caffeine&Machine au Royaume-Uni, le spotter de supercars TFJJ en a ainsi filmé une avec une finition en fibre de carbone, et donc sans aucune couleur apposées sur la carrosserie.

Quelle que soit sa finition, cette Aston Martin est connue pour son poids très faible, dépassant à peine les 1000 kg, ce qui est très léger pour une hypercar hybride. Une prouesse due à l'utilisation de matériaux comme le titane et donc la fibre de carbone, tout aussi légers que très coûteux, ce qui a contribué au tarif d'environ trois millions d'euros... au minimum.

La Valkyrie au cœur de la vidéo est probablement la plus légère de toutes puisqu'elle fait l'économie de peinture, une tendance de plus en plus suivie en Formule 1 pour alléger les monoplaces, suivie par Red Bull et poussée à l'extrême sur la Mercedes W14.

Une puissance démesurée

Au delà de son design élégant et de ses courbes spectaculaires, l'un des poins forts de l'Aston Martin Valkyrie est son V12 de 6,6 Litres atmosphérique développé par Cosworth, qui atteint les 1000 chevaux et les 11 000 tours/minute. La vidéo du modèle à la carrosserie nue permet d'entre le chant de ce V12 avec de fortes acccélérations.

La Valkyrie est également donné d'un moteur électrique ajoutant 160 chevaux, connecté à une batterie développée par Rimac et permettant une autonomie 100% électrique de 24 kilomètres.