Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est cliché, mais cela résume parfaitement l'Aston Martin DBS 770 Ultimate. Cette voiture conclut la génération actuelle de DBS, par ailleurs il n'est pas certain que l'on trouve un V12 pur et dur sur le prochain modèle de la marque. En version 770 Ultimate, cette DBS est également le modèle le plus puissant de sa lignée.

L'on arrive donc à deviner ce que le 770 signifie. Il s'agit de la puissance de son V12 biturbo de 5,2 litres. La seule manière d'obtenir plus de chevaux passe par l'électrification, donc la DBS 770 Ultimate porte bien son nom.

Les ingénieurs ont modifié l'admission et l'allumage du moteur pour augmenter la pression de suralimentation de 7%. D'autres peaufinages sur les paramètres du moteur ont contribué à l'augmentation de la puissance, qui, soit dit en passant, est suffisante pour pousser le véhicule jusqu'à 340 km/h. Un calibrage spécial de la transmission automatique à 8 rapports s'est montré utile également.

Une puissance accrue nécessite généralement des freins de meilleure qualité, mais les freins céramiques de la DBS de série sont déjà à la hauteur. Pour rappel, il s'agit de disques de 410 mm à l'avant et de 360 mm à l'arrière. La direction a été améliorée grâce à une nouvelle colonne. Le châssis est également un peu plus rigide et Aston Martin affirme que la suspension bénéficie d'un calibrage spécial qui améliore "le contrôle et la stabilité sans compromettre la qualité de conduite".

Galerie: Aston Martin DBS 770 Ultimate

23 Photos

La DBS 770 Ultimate est chaussée de roues de 21 pouces sur mesure et disponibles en trois finitions. Le long capot intègre une nouvelle calandre, mais on trouve aussi un nouveau splitter avant et énormément de fibre de carbone sur le renfort de toit, le contour du pare-brise, les coques de rétroviseur et les évents d'aile. À l'arrière, il y a un nouvel extracteur d'air.

À l'intérieur, on trouve les sièges Sport Plus de série, revêtus de cuir et d'Alcantara. Une finition spéciale est exclusive à la 770 Ultimate et, bien sûr, on note la présence d'un badge spécial identifiant le numéro de chaque voiture dans une série limitée à 499 exemplaires (300 coupés et 199 Volante).

Aston Martin n'a pas donné d'informations sur le prix, mais cela n'a pas d'importance car chaque exemplaire a déjà trouvé preneur. La production commencera au cours du premier trimestre de cette année et les livraisons débuteront en été.