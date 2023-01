Rien ne semble pouvoir arrêter Porsche et ses plans d'expansion de la gamme 911, car le portefeuille de la voiture de sport ne cesse de s'élargir au fil des ans. Il est vrai que la Dakar n'est pas un modèle permanent, puisque la maison de Zuffenhausen n'en fabrique que 2 500 unités. Développée pour faire du tout-terrain léger, la machine à moteur arrière a été surprise lors de ses tests finaux dans le nord de l'Europe. Depuis que la présentation a eu lieu en novembre 2022, le camouflage a disparu.

Porsche a tenu à montrer cette 911 avec une peinture bicolore qui prend 34 heures à réaliser et qui fait partie du Rallye Design Package à 26 280 €. En outre, le constructeur allemand a préparé des livrées historiques pour sa voiture de sport aventureuse, notamment une finition Martini. Si tout cela est trop pour vous, ce véhicule d'essai sait rester simple avec une carrosserie argentée unie et un revêtement en plastique noir autour des passages de roue.

La Porsche 911 Dakar 2023 espionnée sans camouflage

8 Photos

La 911 Dakar de base est vendue à partir de 226 689 € en Europe. Quelles que soient les spécifications, toutes ont le cœur d'une Carrera 4 GTS. Cela signifie un moteur 3,0 L biturbo, six cylindres à plat de 473 ch transmis aux deux essieux. Elle est chaussée de pneus tout-terrain Pirelli Scorpion sur mesure et dispose d'une suspension surélevée.

La 911 Dakar ne se contente pas d'être plus haute, puisque Porsche a intégré des modes de conduite Off-Road et Rallye, des supports de moteur inspirés de la GT3 ainsi qu'un launch control Rallye et des roues arrière directrices. Les accessoires comprennent une tente de toit et un panier de chargement pouvant contenir 42 kg.

Si la 911 Dakar s'avère être un succès commercial, Porsche annonce qu'elle lancera d'autres modèles non SUV dotés d'une suspension surélevée et d'améliorations orientées vers le tout-terrain.