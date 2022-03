Une légendaire Lancia Delta Integrale flambant neuve a été mise aux enchères sur Bring A Trailer. Le site américain a mis en vente le 69ème des 400 exemplaires de la série spéciale Martini 5 Evoluzione, conçue entre 1991 et 1992 pour célébrer la cinquième victoire consécutive de Lancia au championnat du monde des constructeurs de rallye.

Avec seulement 168 km au compteur, cette Delta a immédiatement attiré l'attention de nombreux collectionneurs du monde entier, les enchères atteignant 200 000 dollars (180 000 euros) neuf jours avant la clôture de la vente.

Voiture de légende

La Delta Martini 5 présente un habillage unique inspiré du modèle qui a dominé les rallyes du monde entier dans ces années-là. La livrée Martini Racing sur les côtés est en fait la même que celle de la voiture de compétition, tout comme les jantes blanches de 15 pouces. La Lancia est également équipée de prises d'air et de spoilers noirs, et d'un équipement de bord assez complet.

Elle possède des sièges Recaro en alcantara noir avec surpiqûres et ceintures de sécurité rouges. Parmi les autres caractéristiques, citons la climatisation manuelle, l'alarme électronique avec télécommande, l'autoradio avec lecteur CD et deux haut-parleurs, les vitres électriques et le système de verrouillage central. En outre, une plaque en argent portant le numéro de série identifie chaque modèle.

210 ch sous le capot

La Martini 5 Evoluzione possède l'un des moteurs de 2 litres les plus puissants jamais montés sur une Delta. Sous le capot de la Lancia, il y a de la place pour une version de 210 ch et 300 Nm de couple (associée à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports), juste derrière l'Evo 2 de 215 ch et 310 Nm sortie en 1993.

La voiture est restée dans le sous-sol d'un concessionnaire italien jusqu'en 2018, date à laquelle elle a été importée aux États-Unis par son propriétaire actuel. La Lancia a été récemment révisée et est offerte avec la couverture originale et le certificat d'authenticité de Lancia Classiche.

Pour l'instant, la Delta Integrale a atteint 180 000 €, mais il est possible que ce chiffre augmente encore dans les prochaines heures. Pas mal pour une voiture qui valait 56 millions de lires en 1992 (environ 48 000 euros aujourd'hui en tenant compte de l'inflation).