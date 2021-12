Dites bonjour à la nouvelle Lancia Delta Safarista, une nouvelle série spéciale signée de l'entreprise transalpine Automobili Amos et basée sur la Lancia Delta Futurista, un restomod présenté en 2018 et fortement inspiré de la reine du rallye des années 1980. La version Safarista est encore plus extravagante, avec un look qui rappelle la version dédiée au Safari Rally remporté par la Delta en 1988 avec Miki Biasion et Tiziano Siviero à son volant.

Pour façonner cette Delta Safarista, Automobili Amos a de nouveau utilisé une Lancia Delta Integrale 16V comme voiture donneuse. Les préparateurs ont d'abord retiré les portes arrière, la transformant en une petite compacte dotée de seulement trois portes. Chaussée de pneus spéciaux à crampons montés sur de nouvelles jantes en alliage, la Safarista dispose également de nouvelles bavettes, de pare-chocs modifiés, d'un nouvel extracteur et d'une livrée aux couleurs spécifiques.

Le cockpit est également entièrement nouveau, avec un tableau de bord presque entièrement dépouillé et un seul écran placé devant le conducteur. L'intérieur est minimaliste, comme sur les Delta qui couraient en rallye, avec des sièges ultra enveloppants, des harnais Sabelt à quatre ou cinq points, ou encore un frein à main à commande hydraulique.

Le moteur sera révisé par le spécialiste italien Autotecnica et équipé d'un système de refroidissement à eau, à huile et à air amélioré. Concernant les données techniques, Automobili Amos reste encore assez discret, comme pour la Futurista qui, selon certaines rumeurs, développe environ 330 chevaux. La Safarista devrait sans doute proposer le même niveau de puissance.

Au sein de la publication Instagram annonçant l'arrivée de la Delta Safarista, Automobili Amos précise que la production sera limitée à seulement dix exemplaires, qui seront tous personnalisables par les clients. Des clients qui devront faire un chèque d'au moins 570 000 euros pour s'offrir sans doute l'un des restomods les plus désirables du marché.

La Futurista présentée il y a un peu plus de trois ans est un peu moins exclusive, puisqu'elle est limitée à 20 exemplaires. 17 sont d'ores et déjà sortis des ateliers du préparateur italien. À l'époque, il fallait débourser 350 000 euros pour s'en offrir une.