La Lancia Delta est une voiture légendaire dans le sport automobile et au-delà. Si les versions "officielles" de rallye valent une fortune (un million d'euros environ), même les versions de route ont conservé une valeur très élevée.

La preuve avec cet exemplaire vendu aux enchères par Silverstone Auctions le 22 mai. Le prix ? Une somme record pour une Delta de route, l'équivalent de 252'989 € au taux de change actuel.

Très rare et comme neuf

Comment une Delta de 1995 a-t-elle pu être vendue au même prix qu'une Lamborghini Huracan ? Outre l'engouement qu'il y a autour de ce modèle dérivé de la voiture qui a remporté six championnats des constructeurs dans le championnat du monde des rallyes des années 90, cet exemplaire est l'un des plus rares et des mieux conservés au monde. Plus précisément, nous parlons de la HF Evo 2 Edizione Finale produite à seulement 250 exemplaires pour le marché japonais.

Comme toutes les voitures de la série "Edizione Finale", elle est peinte en rouge bordeaux avec des bandes bleues et jaunes sur toute la longueur de la carrosserie.

Dans l'habitacle, nous trouvons des sièges sport Recaro, des détails en fibre de carbone, des pédales en aluminium, un allumage par bouton poussoir et un volant Momo. En outre, près du levier de vitesses, on trouve le numéro de production du modèle, le 92eme dans ce cas.

Cette Delta a également bénéficié de plusieurs améliorations mécaniques. On peut citer la suspension Eibach et le moteur boosté à 253 ch.

Son histoire

Cet exemplaire, portant le numéro 92 sur 250, a été livré à son premier propriétaire japonais en 1995. En 2008, elle a été achetée par un collectionneur britannique, qui a limité son utilisation, ce qui explique pourquoi la voiture n'a parcouru que 5400 km.

En février 2020, la Lancia a subi une série de travaux d'entretien. La facture totale d'environ 2000 € comprend une nouvelle courroie, une batterie et une pompe à essence, ainsi que le remplacement de toutes les bougies d'allumage.

L'icône des années 90 a donc été entièrement rénovée pour enthousiasmer le prochain propriétaire au volant. Rappelons qu'à ce jour, la Delta de course la plus chère reste la "Jolly Club" vendue aux enchères à Milan en 2016 pour 336'000 euros.