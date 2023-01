Même si en 2022 Porsche n'a pas battu ses records, l'entreprise de Stuttgart a connu une année solide en termes de ventes. Le constructeur de voitures de sport a livré un total de 309 884 véhicules à ses clients dans le monde entier, soit une augmentation de 3% par rapport à 2021. Les SUV de la marque sont restés ses produits les plus populaires.

Le Cayenne a été le best-seller de Porsche en 2022 avec un total de 95 604 livraisons sur les marchés mondiaux, suivi du Macan avec 86 724 unités. La troisième place revient à la Porsche 911 avec 40 410 exemplaires, suivie de la Taycan avec 34 801 livraisons et de la Panamera avec 34 142 livraisons. Il convient de souligner que la berline électrique a dépassé la Panamera pour la deuxième année consécutive, malgré la baisse de 16 % de ses ventes.

"Du côté des ventes, les résultats ont été positifs en 2022", commente Detlev von Platen, l'un des plus hauts responsables des ventes et du marketing de Porsche. "Porsche est dans une position solide. Et nous construisons sur cette base." Il est intéressant de noter que la Taycan a connu une baisse de 16 % par rapport à 2021 et Porsche affirme que cette tendance négative est le résultat de problèmes de chaîne d'approvisionnement. D'autre part, la 911 a connu une augmentation de 5 %, tandis que la Panamera a enregistré une demande supérieure de 13 % par rapport à l'année précédente.

La Chine est restée le plus grand marché de Porsche en 2022 avec 93 286 voitures livrées aux clients malgré les effets négatifs de la pandémie de coronavirus. L'Amérique du Nord a été le deuxième marché le plus important pour le constructeur allemand avec 79 260 unités vendues, tandis que l'Europe, malgré une solide augmentation de 7 %, est restée troisième avec 62 685 voitures. En Allemagne seulement, 29 512 nouvelles Porsche ont été livrées aux clients.