Pour Porsche aussi, la révolution électrique a commencé. Tout a démarré avec un modèle dédié, la Taycan. Cette révolution est sur le point de s'étendre à des modèles déjà connus. L'année 2023 nous en montrera au moins deux, en commençant par le Macan, qui sera dévoilé cette année pour être commercialisé en 2024 dans sa nouvelle version électrique ainsi que par la 911 hybride.

L'icône de Zuffenhausen ne passera pas directement en 100 % électrique, mais simplement par une électrification.

Voici les nouveautés de Porsche pour 2023:

Porsche 911 T

Il y a un certain nombre de versions spéciales que Porsche a dévoilées au cours des six derniers mois de 2022 et qui attendent d'arriver physiquement dans l'année qui vient de débuter. En janvier, les premières unités de la 911 T seront livrées. Cette dernière se positionne à mi-chemin entre la Carrera et la Carrera S, mais avec un esprit plus essentiel.

Porsche 911 T

La 911 T est dépourvue des sièges arrière et dispose d'un équipement simplifié. Elle perd donc 35 kg et reçoit le pack Sport qui abaisse la hauteur de caisse de 10 mm. Le moteur reste celui de la Carrera, avec 385 ch. Elle effectue désormais le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et la vitesse de pointe dépasse les 290 km/h.

Nom Porsche 911 T Carrosserie Coupé Moteur Essence Date d'arrivée Janvier 2023 Prix À partir de 128,897 euros

Restylage de la Porsche 911

Les apparitions des versions préfigurant une première évolution hybride de l'actuelle 911 se sont multipliées en 2022. Conformément à la tradition récente de la marque, Porsche n'attend pas le changement de génération pour introduire des innovations techniques, mais les réserve pour la mise à jour de mi-carrière. Il est donc plausible qu'elle introduise le premier degré d'électrification sur la 992 en attendant le passage au 100 % électrique.

Porsche 911 hybride, photos espion au Nürburgring

Par rapport aux premières rumeurs, qui parlaient de la version Turbo, il semblerait maintenant que l'hybride soit introduit sur des modèles moins extrêmes.

Nom Porsche 911 Carrosserie Coupé et Cabriolet Moteur Hybride à essence Date d'arrivée Printemps 2023 (non confirmé) Prix N/C

Porsche Macan électrique

Le Macan électrique est retardé à cause de problèmes sur le développement des logiciels. Un glissement dans le calendrier fait donc passer les débuts du SUV à batterie de 2023 à 2024. Il n'est cependant pas certain de voir les débuts des versions de présérie, avec leurs détails techniques et leurs formes définitives avant la fin de 2023.

Porsche Macan électrique, nouvelles photos espion

Développée sur la nouvelle plateforme PPE du groupe Volkswagen, sur laquelle seront également construites les Audi Q6 e-tron et A6 électriques, elle sera dotée d'un groupe motopropulseur avec des batteries dont la capacité est d'environ 100 kWh. Il pourra être rechargé en courant continu jusqu'à 270 kW. Ses deux moteurs électriques pourront libérer une puissance maximale de 612 ch et un couple de plus de 1 000 Nm pour une autonomie d'environ 600 km.

Nom Porsche Macan Carrosserie SUV Moteur Électricité Date d'arrivée Fin 2023/début 2024 Prix N/C

Restylage du Porsche Cayenne et du Cayenne Coupé

Attendu depuis l'année dernière, le restylage des deux variantes du Cayenne devrait enfin arriver avec le printemps. En production depuis 2017, l'actuelle troisième génération a été mise à jour en 2019 avec l'arrivée du Coupé. Aujourd'hui, les deux modèles se préparent pour un restylage qui prolongera leur présence sur le marché pour quelques années de plus. La version 100 % électrique devra donc attendre encore un peu.

Porsche Cayenne restyling Porsche Cayenne Turbo Coupe restyling 2022

Plusieurs versions du Cayenne restylé et du Cayenne Coupé restylé ont été vues en test au cours de l'année 2021 et toutes montrent une retouche modérée de la partie avant et des phares. Des changements plus substantiels sont attendus au niveau de l'intérieur, de l'instrumentation et des commandes, avec une utilisation accrue des interfaces tactiles et numériques ainsi qu'une diminution des boutons.