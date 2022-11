Le nouveau Porsche Macan sera une étape importante dans l'avenir électrique de la marque. Si les premiers exemplaires seront chez les concessionnaires en 2024, la deuxième génération est en phase de test depuis plus d'un an, ce qui nous a permis de recueillir de nombreuses informations à son sujet. De la puissance de la batterie aux performances possibles, voici un aperçu complet du premier SUV à batterie de Zuffenhausen.

Plus puissant qu'une 911 GT3

En plus des photos espions et des teasers officiels de ces derniers mois,notre Flavio Atzori a récemment pu voir de près une maquette du Macan électrique. Le design reste à voir, bien que plusieurs éléments de style de la Taycan seront très probablement repris, tandis que les formes pourraient être plus proches de celles d'un coupé pour améliorer l'aérodynamisme et l'efficacité globale.

La Porsche s'appuiera sur la plate-forme PPE (Premium Platform Electric), une architecture 800 volts extrêmement polyvalente qui peut accueillir des modèles du segment B au segment D. L'empattement peut varier entre 2,89 et 3,08 mètres, tandis que la garde au sol peut aller de 152 à 217 mm.

Le groupe motopropulseur sera composé de batteries avec un ratio nickel, cobalt et manganèse de 8:1:1 et une capacité d'environ 100 kWh. Il pourra être rechargé en courant continu jusqu'à 270 kW, tandis que les deux moteurs électriques pourront libérer une puissance maximale de 612 ch et un couple de plus de 1 000 Nm. L'autonomie devrait être d'environ 600 km.

Selon la version, il y aura des modèles à propulsion arrière et à transmission intégrale, tandis que le poids sera " nettement inférieur à 2 500 kg ", avec un rapport de 48:52 entre l'avant et l'arrière.

La première étape

Le nouveau Macan ne sera pas seulement puissant, mais aussi très avancé technologiquement. Porsche montera une plateforme conçue par Cariad, la division logicielle de Volkswagen, qui a subi d'importants retards ces derniers mois. Toutefois, une fois prêt, il mettra en œuvre des fonctionnalités avancées telles que la conduite autonome et les technologies de nouvelle génération en direct.

Porsche sortira de l'usine de Leipzig et l'idée d'Albrech Reimold (chef de la production de l'entreprise) est de vendre 80 000 unités à long terme, soit le même nombre que les Macan essence et diesel vendus jusqu'à présent.

La famille des modèles électriques va toutefois s'étendre davantage dans les années à venir. Pour que Porsche puisse vendre 80 BEV d'ici à 2030, il faudra également compter sur le Cayenne électrique (également basé sur l'EPP), un tout nouveau SUV 7 places et les nouvelles générations de Taycan et Panamera. Les trois derniers modèles seront basés sur l'architecture SSP.