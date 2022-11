Un nouveau "super-SUV" vient s'immiscer dans le segment très concurrentiel des SUV sportifs. Il s'appelle Drako Dragon, et comme son nom l'indique, il est assez effrayant compte tenu de ses caractéristiques techniques.

Le modèle arrivera sur nos routes d'ici quelques années, en 2026 si la stratégie du constructeur ne change pas, mais il promet déjà d'écraser ses rivaux (du moins ceux d'aujourd'hui) avec des accélérations qui rivalisent avec celles de la Rimac Nevera, tout en parvenant à embarquer toute une petite famille.

Une familiale qui décoiffe

Les lignes de la Drako Dragon ont été dessinées par Lowie Vermeersch du studio de design GranStudio. Le SUV (le premier au monde dont la structure est entièrement en fibre de carbone) reprend le style de la GTE 2019 et le fait évoluer avec des lignes plus "carrées" qui semblent faire converger certains éléments du Lamborghini Urus et du Lotus Eletre.

Le design épuré de la face avant est contrasté par une partie arrière "tronquée", tandis que les portes Falcon ont permis de supprimer le pilier B et ainsi faciliter l'accès à bord. Les proportions sont impressionnantes : la Dragon mesure 5,05 mètres de long, 2,05 mètres de large et 1,60 mètre de haut. La garde au sol, quant à elle, varie de 16 à 31 cm selon le mode de conduite.

En plus des feux à LED au style futuriste, la Drako dispose d'optiques supplémentaires installées sur le toit permettant d'améliorer la visibilité dans les conditions de conduite les plus difficiles. Pour réduire son poids et son empreinte carbone, de nombreux éléments de la carrosserie sont fabriqués à partir de fibres naturelles et de plastique recyclé.

Comme au cinéma

Les quatre passagers sont logés dans un environnement aussi confortable que tourné vers l'avenir, avec une utilisation intensive de cuir et de fibre de carbone. Le plus impressionnant reste le tableau de bord, où se trouvent le volant de forme hexagonale et le gigantesque écran de 17,1 pouces à partir duquel il est possible de gérer l'infodivertissement et tous les modes de conduite.

Devant le conducteur se trouve un combiné d'instrumentation numérique aux graphismes configurables, tandis que les quelques commandes physiques du cockpit (clignotants, essuie-glaces, feux et klaxon) sont toutes situées sur le volant.

Une recharge rapide comme l'éclair

La plateforme technologique Drako DriveOS est basée sur une sorte de "super ordinateur" qui gère toutes les caractéristiques de la voiture. De l'infodivertissement à la navigation, en passant par la gestion de la batterie et des ADAS, tout est traité en nanosecondes, ce qui permet d'alléger et de simplifier la structure.

Drako affirme avoir également beaucoup travaillé sur la cybersécurité et la connectivité, à tel point que le software peut être mis à jour à distance en toute sécurité sans passer par l'atelier.

En parlant d'architecture, le Dragon est basé sur le groupe motopropulseur GTE avec quatre moteurs électriques, un sur chaque roue, capables de transférer le couple immédiatement et précisément selon les situations de conduite.

La Dragon peut accepter une puissance de charge allant jusqu'à 500 kW et passer ainsi de 10 à 80 % en 10 minutes. Cela lui octroie ainsi 540 km d'autonomie, puisque le cycle d'homologation EPA a annoncé que ce modèle peut parcourir jusqu'à 676 km avec une seule charge. Le "problème", c'est qu'à l'heure actuelle, la station de recharge la plus rapide du monde et ouverte au public délivre une puissance maximale de 360 kW. D'ici 2026, les choses auront sans doute changé.

Les performances annoncées sont extraordinaires : la puissance totale de 2 000 ch permet au SUV de 2,2 tonnes de passer de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, avec un 0 à 400 mètres départ-arrêté parcouru en seulement 9 secondes et une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. La partie freinage est assurée par des disques en carbone-céramique de 420 mm à l'avant avec 10 pistons et de 410 mm à l'arrière avec 6 pistons.

La Dragon sera fabriquée aux États-Unis. La production annuelle paraît très ambitieuse, puisque Drako annonce que 5 000 unités sortiront tous les ans de l'usine. Les premières livraisons sont prévues pour 2026. Bien que le lancement sur le marché soit encore loin, Drako a déjà ouvert la phase de précommande, pour un prix de base qui avoisinera les 290 000 dollars, soit environ 279 400 euros.