La première McLaren électrique ne sera pas une supercar. La firme de Woking ne se sent pas encore prête à affronter des concurrents tels que Lotus avec son Evija, mais le constructeur britannique a bien des ambitions pour enfin faire "du volume". Parmi les véhicules qui pourront lui permettre d'y parvenir, un SUV et une sorte de "vaisseau-amiral" électrique sont prévus.

Ces informations ne sont pas encore "officielles", mais c'est ce qui ressort de l'interview du nouveau PDG du constructeur, Michael Leiters, dans les colonnes de nos confrères britanniques d'Auto Express.

La Porsche Taycan en ligne de mire ?

Michael Leiters, qui était directeur technique de Ferrari, estime que l'avenir électrique de la marque passera par des modèles plus "pratiques". Dans son interview, le dirigeant fait référence à des concepts tels que l'"habitabilité" et le "lifestyle", deux caractéristiques très proches du segment des SUV et des berlines. Michael Leiters précise que cela pourrait se traduire par un modèle capable d'accueillir "plus d'occupants" et pas forcément "avec une position surélevée".

Si l'on regarde également la liste hypothétique des concurrents, McLaren semble viser la Porsche Taycan. L'éventuelle McLaren dotée de quatre portes pourrait toutefois être encore plus exclusive, avec un prix de départ d'au moins 200 000 livres (environ 230 000 euros). Pour Michael Leiters, la priorité de McLaren, ce n'est pas le volume de production, mais bien la rentabilité.

BMW comme partenaire technique ?

Comme Michael Leiters l'a précisé dans une précédente interview, McLaren a également l'intention de proposer un SUV. Selon Autocar, cette première McLaren surélevée devrait arriver d'ici 2030 et pourrait avoir jusqu'à trois moteurs électriques et une transmission intégrale.

Dans le viseur du constructeur se trouverait l'Aston Martin DBX 707, l'un des SUV les plus puissants et les plus rapides au monde. Le prix serait bien évidemment corrélé aux performances et à l'exclusivité du modèle, puisque les premières rumeurs évoquent un tarif très élevé, aux alentours de 400 000 euros.

Dans tous les cas, la berline et le SUV adopteront de nouvelles technologies de batterie et de groupe motopropulseur. De ce point de vue, McLaren devrait resserrer ses liens avec BMW, les deux constructeurs ayant travaillé main dans la main sur certains aspects techniques concernant la nouvelle McLaren Artura, la première supercar hybride rechargeable de la firme de Woking.