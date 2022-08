McLaren est l'un des rares constructeurs à ne pas proposer de SUV dans sa gamme. Pourtant, même Ferrari et Lamborghini ont succombé à cette carrosserie, car les SUV sont les chouchous des acheteurs.

Le projet est étudié

La marque anglaise a toujours refusé de produire un SUV. Mais depuis le départ de l'ancien PDG Mike Flewitt et d'arrivée de Michael Leiters aux commandes, les choses sont en train de changer. Michael Leiters semble moins fermé à l'idée de commercialiser un jour un SUV, il a déclaré dans les colonnes d'Autocar qu'il adorait les SUV, et que ce segment est attrayant.

Cela ne veut pas dire que McLaren a changé d'avis du jour au lendemain, mais le sujet est aujourd'hui sur la table, et si les responsables se mettent d'accord, un concurrent anglais aux Lamborghini Urus et Ferrari Purosangue pourrait bien naître un jour.

"J'ai développé un SUV chez Ferrari, j'ai développé un SUV chez Porsche, donc j'adore les SUV", a déclaré Michael Leiters. "Mais nous ne le ferons pas pour moi. Pourtant, je pense que c'est un marché vraiment important. Ce que nous devons comprendre en tant que McLaren, c'est 'comment pouvons-nous trouver un produit qui soit en accord avec notre ADN ? Nous ne devrions pas faire un SUV classique."

Lotus Eletre Rendu Ferrari Purosangue

Si l'on considère que les Cayenne et Macan sont les modèles les plus vendus chez Porsche, et que l'Urus a boosté les ventes de Lamborghini depuis son lancement, produire un SUV pourrait être très lucratif pour McLaren. Même Lotus qui était habitué à assembler des sportives légères et qui ne jurait que par le faible poids de ses modèles n'a pas pu résister, le Lotus Eletre est bien né.

Il serait électrique

D'après les informations recueillies par Autocar, McLaren serait en train de réfléchir à un SUV électrique équipé de deux ou trois moteurs et produisant différents niveaux de puissance. Nous sommes loin des modèles actuels équipés d'un V8, et même d'un V6 électrifié depuis l'arrivée de la McLaren Artura, mais il pourrait amorcer le passage de la marque à l'électrique, ou du moins, à l'électrification massive.