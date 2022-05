Si on vous demande quel circuit allemand est née dans les années 1930, vous penserez certainement au Nürburgring. Mais il y en a un autre, qui ne possède pas forcément le même aura, qui souffle ses 90 bougies cette année. Il s'agit du circuit d'Hockenheim qui est devenu le circuit allemand officiel lors des Grand Prix de Formule 1 de 1978 à 2019 après l'accident de Niki Lauda sur le Nürburgring.

Porsche est particulièrement attaché à ce circuit historique, où se trouve d'ailleurs un Experience Centre, et c'est pourquoi la marque célèbre le 90ème anniversaire du circuit avec un Taycan GTS en série spéciale appelée "Hockenheimring Edition". Et ce n'est pas tout : ceux qui en deviendront propriétaires bénéficieront de deux ans de recharge gratuite au Porsche Experience Centre situé sur le circuit.

Quand on pense à une voiture sportive et électrique, la Porsche Taycan est certainement l'une des premières à vous venir à l'esprit. D'autant plus dans cette variante GTS, avec près de 600 ch et un 0 à 100 km/h parcouru en 3,7 secondes.

L'édition Hockenheimring se caractérise par une peinture "Stone Grey" rehaussée d'accents de couleur bronze, couleur que l'on retrouve également au niveau de ses jantes de 21 pouces type "Mission E".

Nous retrouvons également des badges spécifiques "90th Anniversary" accompagnés d'un motif représentant le tracé d'Hockenheim à l'intérieur. Un intérieur qui est habillé d'un cuir noir agrémenté de surpiqûres de couleur "Island Green".

Cette édition Hockenheimring n'apporte aucun changement sur le plan mécanique, elle reste donc une GTS, c'est-à-dire hiérarchiquement située entre une 4S et une Turbo en termes de performances. En termes d'autonomie, Porsche annonce environ 500 km selon le cycle WLTP grâce à une batterie d'une capacité de 93,4 kWh.

Outre deux années de recharge gratuite au sein du Porsche Experience Center du circuit d'Hockenheim, les acheteurs se verront également offrir un accès et un stationnement préférentiels lors des événements mensuels de la marque sur le circuit.

"Nous félicitons ce circuit légendaire pour sa riche histoire de 90 ans", a déclaré Alexander Pollich, le directeur de Porsche Deutschland. "Avec cette édition spéciale exclusive, nous ravissons les fans de notre voiture de sport tout électrique, tout en soulignant notre attachement au circuit d'Hockenheim".

Porsche n'a pas indiqué les prix de cette série spéciale, qui ne devrait pas être disponible en France. Elle sera réservée à l'Allemagne et à d'autres pays qui n'ont pas été précisés. Il s'agit certainement de pays frontaliers comme l'Autriche ou encore la Suisse.