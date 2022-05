En septembre 2021, Porsche a créé la sensation au premier Salon de Munich de l'histoire, avec la présentation d'un "concept-car préfigurant l'avenir du sport automobile" selon la firme de Stuttgart.

Malheureusement pour les puristes, exit le légendaire flat-six, place à une motorisation 100 % électrique octroyant plus 1 000 chevaux au concept Mission R. Ce modèle préfigure aussi l'avenir de la gamme Boxster et Cayman. En termes de style tout d'abord, mais aussi concernant le groupe motopropulseur.

Porsche l'a déjà confirmé, la prochaine génération du Cayman et du Boxster sera électrique. Et pour anticiper ces futurs modèles, qui n'arriveront pas avant 2025, la marque nous présente le nouveau 718 Cayman GT4 ePerformance, un GT4 type 982 qui embarque le groupe motopropulseur du concept-car Mission R.

Il s'agit d'un prototype bien évidemment, mais Porsche apporte aussi quelques précisions en révélant que la base même du concept-car Mission R repose sur le châssis d'un 718 Cayman GT4 Clubsport, d’où le choix de cette base technique pour le prototype présenté.

Techniquement, pas de flat-six donc, mais deux moteurs électriques synchrones à aimant permanent, positionné chacun au niveau d'un essieu, pour une puissance pouvant développer jusqu'à 1 088 chevaux. Celui situé à l'avant développe 435 chevaux, tandis que celui à l'arrière est capable de délivrer 653 chevaux. Le 0 à 100 km/h est abattu en 2,5 secondes, tandis que la vitesse maximale est annoncée à plus de 300 km/h.

Chose importante à savoir, les 1088 chevaux sont disponibles en phase de qualifications, en préambule d'une "Porsche Mission R Cup" si on prend l'exemple de la Porsche Carrera Cup qui existe aujourd'hui. En configuration course, pour d'évidentes raisons de fiabilité, la puissance culmine à 680 chevaux, comme une certaine Porsche Taycan Turbo. Grâce à son architecture 900 volts et à la technologie Porsche Turbo Charging, la Mission R peut passer de 5 à 80 % en seulement 15 minutes. La puissance de charge maximale est annoncée à 340 kW.

Porsche assure que le prototype garantit les mêmes temps en piste que l'actuelle 911 GT3 Cup, un modèle deux fois moins puissant, certes, mais aussi beaucoup moins lourd. Le poids de la Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance n'a pas été révélé, mais la présence des batteries doit certainement lui octroyer quelques kilos supplémentaires par rapport à la GT3.

Le prototype ePerformance est 14 cm plus large que le Cayman GT4 Clubsport et se pare d'une carrosserie en matériau composite mêlant de la fibre naturelle et de la fibre de carbone recyclée dans une démarche de durabilité environnementale.

Le modèle sera présenté pour la première fois au public lors du Goodwood Festival Of Speed qui se tiendra du 23 au 26 juin 2022, avant de retourner en Allemagne et de faire le show pour le 20ème anniversaire de l’usine Porsche de Leipzig le 20 août prochain.