Audi et Porsche, les marques haut de gamme du groupe Volkswagen, ont décidé de rejoindre la Formule 1, a déclaré lundi le directeur général de Volkswagen, Herbert Diess.

Il y a eu de nombreuses spéculations ces derniers mois concernant le fait que les deux constructeurs étaient en négociation sur des partenariats pour entrer dans la compétition reine du sport automobile.

Herbert Diess a officialisé ces rumeurs lors d'un live sur YouTube, tout en expliquant que Porsche était un peu plus en avance et bénéficiait déjà d'un projet plus concret pour un retour en F1.

Le constructeur automobile allemand, qui n'a jamais été vraiment impliqué concrètement en Formule 1, mais qui a travaillé avec Red Bull dans le championnat du monde des rallyes, n'a pas annoncé comment il envisageait de se lancer en Formule 1. Mais il y a de fortes chances pour que la firme de Stuttgart devienne motoriste de l'une des écuries du championnat.

De son côté, "Audi est prêt à débourser environ 500 millions d'euros pour le rachat de McLaren et ainsi officialiser aussi son entrée en Formule 1", a déclaré une source proche du dossier à Reuters en mars dernier, tandis que Porsche a l'intention d'établir un partenariat à long terme avec l'écurie Red Bull.

La décision intervient alors que Volkswagen se prépare à une éventuelle cotation en Bourse de Porsche AG prévue pour le quatrième trimestre 2022. Néanmoins, une arrivée en Formule 1 de Porsche et Audi n'est pas prévue pour tout de suite. Certaines rumeurs annoncent une arrivée prévue en 2026, au plus tôt, avec les débuts de l'électrification en Formule 1. (avec Reuters)