La crise de semi-conducteurs ne sera pas résolue avant 2024. C'est ce que pense Arno Antlitz, le directeur financier du groupe Volkswagen, qui, dans une interview accordée au journal économique Boersen-Zeitung, parle d'une "pénurie structurelle d'approvisionnement".

Volkswagen, qui prédisait une reprise en 2023, est aujourd'hui plus pessimiste, même si cette crise devrait s'apaiser à partir des troisième et quatrième trimestres 2022, avec une amélioration en 2023, mais sans véritable solution au problème structurel.

Une demande toujours plus importante

Selon Arno Antlitz, la situation ne s'améliorera pas de manière significative avant 2024, car les fournisseurs de puces électroniques ne seront pas en mesure de répondre à la demande croissante, même en augmentant la production.

Pour ajouter de la crédibilité à ce scénario peu rassurant pour le secteur automobile, il suffit de lire les prédictions d'Oliver Zipse, le directeur général du groupe BMW, qui a déclaré à Neue Zuercher Zeitung : "Nous sommes toujours au sommet de la crise de puces. Je m'attends à des améliorations l'année prochaine au plus tard, mais nous serons toujours confrontés à une pénurie importante d'approvisionnement en 2023."

La pénurie de câbles électriques arrive aussi

Outre la pénurie de puces, il y a aussi le problème des câbles électriques produits en grande partie dans des usines ukrainiennes ralenties par la guerre. Arno Antlitz confirme que certaines usines du groupe Volkswagen sont obligées de ralentir la production parce que le fabricant ukrainien de câbles (German Leoni Ag, Ed.) travaille actuellement avec une seule équipe.

"Nous avons activé une cellule de crise et, dans certains cas, nous avons réussi à déplacer la production de câbles vers d'autres usines du même fabricant. Toutefois, ces sites alternatifs ne peuvent pas remplacer les usines d'Ukraine à long terme. Nous soutenons nos fournisseurs ukrainiens et leur apportons notre aide dans la mesure du possible", a déclaré le directeur financier du groupe Volkswagen.

Au sujet de la hausse des coûts de l'énergie et de la rumeur de blocage des importations allemandes de gaz naturel russe, comme le rapporte Automotive News Europe, Arno Antlitz a déclaré que le groupe n'a pas encore décidé quand mettre en œuvre le plan de conversion du charbon au gaz naturel de l'usine de Wolfsburg.

"Nous n'avons pas encore effectué le passage du charbon au gaz, mais nous sommes sur le point de le faire. Pour l'instant, la centrale au charbon qui alimente l'usine continue de fonctionner, tandis que la centrale au gaz naturel est en phase de démarrage. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation dans les jours et les semaines à venir, mais nous n'avons pas encore décidé de la date de fermeture de la centrale au charbon."