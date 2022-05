Les records établis par les constructeurs et les pilotes professionnels sont-ils facilement reproductibles ?

Pour répondre à cette question, le célèbre magazine allemand Sport Auto a emmené une Porsche 718 GT4 RS sur le Nürburgring afin d'aller vérifier si elle était aussi rapide que Porsche l'annonçait sur cet exigeant tracé.

Les chronos

Le pilote officiel du magazine Sport Auto, déjà habitué à ce genre d'exercice, est parvenu à boucler un tour du Nürburgring à bord de la nouvelle Porsche 718 GT4 RS en seulement 7'16"15.

Un temps inférieur de quelques secondes par rapport à celui établit par Porsche il y a quelques mois avec une voiture de série et le pilote Jörg Bergmeister au volant. Ce dernier était parvenu à boucler un tour de l'Enfer Vert en seulement 7'04"511.

Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, le pilote à bord de la voiture n'a rien d'un amateur, bien au contraire, et le spectacle est tout aussi impressionnant qu'avec Jörg Bergmeister au volant.

Le 718 GT4 RS en quelques chiffres

La Porsche 718 GT4 RS est le Cayman le plus puissant jamais construit. Disponible uniquement avec une transmission robotisée PDK à double embrayage à 7 rapports, elle est propulsée par flat-six atmosphérique de 4,0 litres qui développe 500 chevaux et 450 Nm de couple. Certains qualifient ce modèle de "petite" 911 GT3, et ils n'ont pas forcément tort.

Avec une vitesse de pointe de 315 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,2 secondes, le 718 le plus puissant de tous les temps s'illustre par ses forces G extrêmement élevées qu'il génère. Celles-ci dépassent parfois les 1,5 G, des valeurs proches de celles que nous pouvons avoir sur certains avions de chasse.