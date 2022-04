La Porsche 911 Sport Classic ne doit pas seulement son nom à son aileron en queue de canard. Dans le cockpit, vous ne trouverez pas de palettes de changement de vitesse. En effet, il y a trois pédales et un levier de vitesses dans la console centrale.

550 ch, propulsion et uniquement en boîte manuelle

Il n'est pas possible d'avoir de boîte automatique, même en option, ni même de transmission intégrale. Le conducteur doit gérer 550 chevaux, ce qui en fait la voiture à boîte manuelle la plus puissante de la gamme Porsche.

Ainsi, certains pourraient qualifier la nouvelle 911 Sport Classic de supercar analogique dans le monde numérique. C'est exactement de cette manière que Grant Larson, directeur des projets spéciaux de Porsche, a qualifié la dernière 911 lors d'une conférence téléphonique avec les médias, en présentant les détails de la Sport Classic.

On pourrait également dire que c'est une 911 Turbo S avec une boîte manuelle, et oui, on retrouve à l'arrière le même flat-six 3,7 litres bi-turbo. La puissance est exclusivement transmise aux roues arrière, et vous disposez également de freins en céramique, du contrôle dynamique du châssis, de roues arrière directionnelles et du système de gestion active de la suspension, tous de série.

Une voiture inspirée du passé

L'intégration de l'arrière évasé de la Turbo S dans la Sport Classic était importante pour Porsche afin de donner à la voiture un look vintage. Le becquet en queue de canard contribue également de manière significative au design, rendant ainsi hommage à la 911 Carrera RS des années 1970.

Le toit à double bulle est un rappel de la Sport Classic de l'ère 997. Les badges Porsche, à l'extérieur comme à l'intérieur, rappellent certains des premiers modèles de la société. Et il est impossible de ne pas remarquer l'interprétation moderne des roues classiques Fuchs, gonflées sur la Sport Classic à 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière.

Comme vous pouvez l'imaginer, la 911 Sport Classic comprend de nombreux éléments de design moins évidents que vous ne trouverez pas sur les autres modèles. Le toit susmentionné en fait partie, il est fabriqué en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP). Le capot est également en CFRP et n'est pas proposé sur la 911 Turbo. Le spoiler à lèvre avant fixe et les phares noirs à LED lui sont exclusifs.

Les bandes sur le dessus sont incontestablement une caractéristique de cette Sport Classic, tout comme les numéros que l'on retrouve au niveau des portes. Les acheteurs peuvent choisir n'importe quel numéro entre 1 et 99, ou bien, ils peuvent décider de les retirer pour un look moins "voiture de course".

Seulement 1250 exemplaires

Étant donné la présence du moteur de la 911 Turbo S à l'arrière, vous vous demandez peut-être pourquoi la Sport Classic n'a pas d'aérations latérales. Les concepteurs voulaient une surface lisse et continue, c'est pourquoi un nouvel outillage a été créé pour fabriquer des ailes larges sans aérations.

Lors d'un entretien avec Motor1.com, Boris Apenbrink, directeur de Porsche Exclusive Manufaktur, a expliqué que le réglage du moteur nécessitait moins d'air. Les ingénieurs ont également retravaillé sur d'autres canaux d'air pour compenser l'absence d'évents, notamment les conduits situés sous le becquet de la queue de canard. Le résultat final est un look très épuré, exclusif à la 911 Sport Classic.

L'intérieur a également été amélioré pour cette édition spéciale de la 911. Le cuir semi-aniline est utilisé pour la première fois depuis la 918 Spyder, où il est associé à des inserts de sièges en tissu, des panneaux de porte en tissu et des garnitures en bois pour évoquer l'ambiance de la fin des années 1960 et du début des années 1970.

Le compte-tours analogique est de style rétro, et vous trouverez de nombreuses marques Porsche ainsi que le logo Porsche Exclusive Manufaktur. Il s'agit toujours d'une voiture à quatre places, car l'objectif de la 911 Sport Classic n'est pas d'être une pistarde.

Il est à noter que 1 250 exemplaires sont prévus pour le monde. Elle sera proposée en quatre couleurs, dont le noir, le gris agate métallisé, le bleu gentiane métallisé et le gris sport métallisé, une teinte spécialement conçue pour la Sport Classic. Les acheteurs pourront également recevoir une montre spéciale sur le thème de la Sport Classic, mais le prix de cette montre et de la voiture n'est pas encore connu. La Porsche 911 Sport Classic devrait arriver chez les concessionnaires à la fin de 2022.