Feuilleter un magazine ou visiter un site web automobile et ne pas voir Audi, Fiat ou Porsche : qui pourrait imaginer cela ? Pourtant, des moments dans l'histoire qui ont littéralement changé le destin de ces marques. Certains modèles ont sauvé la vie des marques que nous considérons aujourd'hui comme des incontournables de l'automobile mondiale.

Voici l'histoire de 10 voitures qui ont transformé leurs marques respectives.

Audi 100 (1968-1976)

La première Audi 100 n'était pas censée exister du tout. En 1964, le groupe Volkswagen a racheté l'ancien Auto Union et le site d'Ingolstadt dans l'idée d'en faire une autre usine de production pour les modèles de Wolfsburg.

Cependant, le directeur technique Ludwig Kraus a secrètement conçu l'Audi 100, qui a ensuite été approuvée par le patron de Volkswagen, Heinrich Nordhoff. Ainsi est né le premier des 800 000 exemplaires de l'Audi 100 qui ont été construits au cours des huit années suivantes.

BMW 700 (1959-1965)

En 1959, BMW a failli être racheté par Daimler-Benz. Lors de l'assemblée décisive des actionnaires, un avocat a toutefois relevé une erreur dans les comptes de l'entreprise bavaroise, notamment en ce qui concerne le projet BMW 700. Cela a permis à BMW de gagner du temps et d'être racheté par la famille Quandt, qui l'a sauvé de la faillite.

En fin de compte, la voiture a vraiment existé, avec 180 000 BMW 700 vendues entre 1959 et 1965. Avec le produit des ventes, la marque a pu se maintenir et financer la conception de la future BMW 1500.

Fiat Uno (1983-2014)

Dans les années 1970, Fiat était l'un des plus grands groupes européens, avec des résultats solides dans presque tous les segments. Au début des années 1980, cependant, l'entreprise turinoise entre dans une période de crise. Le changement de rythme intervient en 1983 avec le lancement de la Fiat Uno conçue par Giugiaro.

La voiture compacte aux formes carrées a connu un succès immédiat, elle a même été désignée "Voiture de l'année 1984" en Europe. Elle est restée en tête des ventes pendant plusieurs années. La voiture a été restylée en 1989, avant de prendre définitivement sa retraite en 1995.

Le nom "Uno" a toutefois poursuivi son histoire au Brésil jusqu'en 2014. Au total, plus de 8,8 millions d'unités ont été vendues dans le monde.

Ford Focus (1998-2004)

À la fin des années 1990, Ford a décidé de lancer un nouveau modèle dans le segment des voitures compactes. Après l'Escort, c'est au tour de la Focus de faire son apparition, avec un design novateur pour l'époque, aux formes plus arrondies et, à certains égards, plus personnelles.

La démarche a porté ses fruits puisque la Focus a reçu le prix de la voiture de l'année 1999. L'héritage du modèle s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, la génération actuelle proposant également des groupes motopropulseurs hybrides légers et la sportive ST.

Nissan Qashqai (2006-2013)

Ayant rejoint le groupe Renault en 1999, la véritable percée de Nissan a eu lieu en 2006 avec le lancement du Qashqai, l'un des crossovers les plus populaires de l'époque. Sur la vague du succès, le constructeur japonais a également présenté en 2008 le Qashqai+2, une variante plus longue de 21 cm. Les chiffres de la première génération étaient très positifs avec 2,5 millions d'unités vendues jusqu'en 2013.

Peugeot 205 (1983-1998)

Elle a été l'une des voitures compactes françaises les plus vendues de l'histoire et, en 1983, elle a permis à Peugeot de sortir d'une situation financière difficile après le rachat de Citroën et Simca. Nous parlons de la 205, dont le développement a commencé en 1978 sous le nom de code M24.

Grâce à son look intemporel, le modèle est resté en vogue pendant plusieurs années. Sa production n'a pris fin qu'en 1998 après 5,3 millions d'unités vendues, dont la sportive et très appréciée 205 GTi.

Porsche Cayenne (2002-2010)

Le premier SUV de Porsche et le premier SUV sportif au monde : c'est dans cet esprit qu'est né le Cayenne, vendu à l'origine avec des moteurs V6, V8 essence et V6 diesel.

La marque allemande a tenté de sortir définitivement de la crise de la fin des années 90 en essayant d'entrer dans un segment en pleine croissance occupé à l'époque par très peu de modèles, dont la Mercedes ML 63 AMG. Avec le recul, on peut dire que la décision était la bonne.

Renault 19 (1988-1997)

Introduite en 1988, la Renault 19 a été l'un des modèles les plus réussis du constructeur au losange. La berline à queue tronquée conçue par Giugiaro a aidé la marque à sortir d'une crise profonde, en se vendant à 3,2 millions d'exemplaires en 1997.

Au début des années 1990, la 19 a même réussi à briser la domination de la Volkswagen Golf en Allemagne.

Skoda Favorit (1987-1994)

Conçue par Bertone, la Skoda Favorit a permis au constructeur tchèque de résister à l'environnement socio-économique changeant de la fin des années 1980 en Europe centrale. Il s'agissait d'une révolution en termes de conception et de mécanique, car la Favorite remplaçait les modèles précédents par une traction avant et des moteurs plus efficaces.

C'est également grâce à son succès que Volkswagen s'est sérieusement intéressé au rachat de Skoda, ce qu'il a fait en 1991.

Volkswagen Golf (1974-1983)

Dans les années 1970, l'entreprise de Wolfsburg ne se porte pas très bien. Les excellents chiffres de la Coccinelle ne suffisent pas à maintenir les comptes de l'entreprise en parfait état. La Golf a résolu la situation, se vendant à six millions d'unités entre 1974 et 1983.

Fait intéressant : contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le nom du modèle n'est pas une référence au sport du même nom, mais au cheval que possédait un dirigeant de Volkswagen à l'époque.