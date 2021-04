5 / 9

La Mercedes-AMG C 63 de nouvelle génération n'a pas encore fait ses débuts. Toutefois, et grâce aux informations fournies par son constructeur, nous savons qu'elle disposera d'un moteur 4 cylindres hybride. Ce bloc sera équipé d'un eTurbo, ou turbo électrique tiré de la Formule 1. Grâce à l'association d'un petit moteur électrique, le turbo est toujours chargé et donc prêt à la moindre accélération.