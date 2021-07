La Porsche 911 se décline en une multitude de versions. Et parmi les plus sportives, il y a la 911 GT3. La génération 992 a été dévoilée plus tôt cette année en GT3, et même s'il ne s'agit pas de la 911 la plus performante qui existera, il n'en reste pas moins qu'elle a un sacré punch. Pour le démontrer, une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube AutoTopNL a emmené un exemplaire bleu vif (Bleu Requin au configurateur) sur l'Autobahn allemande pour tenter d'atteindre la vitesse maximale de la voiture.

La 911 GT3 est propulsée par le moteur atmosphérique à six cylindres à plat de 4,0 litres de la marque. Il développe une puissance de 510 ch et un couple de 460 Newton-mètres. La seule boîte de vitesses disponible est la PDK à sept rapports, idéale pour effectuer des changements de vitesse rapidement. Porsche affirme que la voiture peut atteindre 100 km/h en 3,4 secondes. La voiture a une vitesse de pointe annoncée de 317 km/h.

Dans la vidéo, il faut plusieurs essais pour que la Porsche atteigne sa vitesse maximale. Lors d'un essai, la voiture atteint 200 km/h en 10 secondes environ, et dépasse 300 km/h en un peu plus de 30 secondes. Et quand la voiture est enfin capable de rouler à fond, elle atteint une vitesse étonnante de 319 km/h, soit un peu plus que ce que Porsche annonce. S'il fallait vous convaincre, cette vidéo montre à quel point la 911 atteint sa vitesse maximale avec une facilité étonnante.

Vers la fin de la vidéo, ce sprint de la 911 est présenté sous un autre angle, celui du bord de la route. La vidéo est insérée au bas de la vidéo, mais on y voit la voiture passer à plus de 300 km/h, le moteur hurlant et les pneus rugissant sur la chaussée. La 911 GT3 peut atteindre près de 300 km/h, mais elle est mieux adaptée à la piste de course, comme le Nürburgring, où la voiture a parcouru la configuration de 20,832 km de la Nürburgring Nordschleife en 6 minutes et 59,927 secondes.