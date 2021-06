Souvenez-vous, sur la précédente génération de Porsche 911 (991.2) GT3, en 2017, la firme de Stuttgart a surpris tout son monde en présentant un étonnant Pack Touring avec quelques éléments esthétiques spécifiques, l'absence d'aileron fixe à l'arrière et uniquement en boîte manuelle. Une recette que nous avons pourtant vus quelques mois plus tôt sur la 911 R, une 911 pour les "puristes" limitée à 991 unités et qui a rencontré un succès fou.

Pour la génération 992, Porsche réitère avec le Pack Touring pour sa GT3. Et comme vous pouvez le constater sur les photos, l'élément le plus marquant par rapport à la GT3, c'est l'absence d'aileron fixe remplacé par un élément à déploiement automatique comme nous pouvons le voir sur les versions Carrera. Parmi les autres changements, moins visibles, nous retrouvons également le contour des vitres latérales en Aluminium en finition brillante, tandis que le bouclier avant est dans la même teinte que la carrosserie.

L’habitacle est quant à lui élégamment habillé par les éléments exclusifs du Pack Touring destiné à la GT3, avec des garnitures supplémentaires en cuir noir. L’avant de la planche de bord et la partie supérieure des panneaux de porte sont ornés d’une finition en relief. Ces détails seront vraiment perceptibles par les plus observateurs. En option, les clients pourront aussi opter pour le Pack Touring en noir avec le monogramme "GT3 Touring" de cette couleur, tout comme le contour des vitres latérales et les sorties d’échappement Sport. Les optiques à l’avant sont quant à elles teintées.

Techniquement, nous retrouvons tous les éléments de la nouvelle GT3, dont ce fameux flat-six 4,0 litres atmosphérique de 510 chevaux dérivé de la compétition et de la 911 GT3 R. Malgré toutes les nouvelles normes, les ingénieurs sont parvenus à contenir le poids de la nouvelle GT3 au même niveau que la précédente génération. La GT3 avec le Pack Touring pèse 1418 kilos avec la boîte manuelle et 1435 kilos avec la boîte PDK à sept rapports.

Concernant les tarifs, la Porsche 911 GT3 est disponible à partir de 173 562 euros, le Pack Touring est disponible sans supplément.