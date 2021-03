Il y a quelques semaines, Porsche nous a présenté sa nouvelle 911 GT3 avec, ô surprise, non pas un moteur turbocompressé ou, encore pire, doté d'une hybridation, mais un flat-six 4,0 litres atmosphérique. La puissance ? Pas moins de 510 chevaux envoyés uniquement aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle ou, en option gratuite, une boîte PDK à huit rapports.

L'occasion pour les journalistes de notre rédaction de se prêter au jeu du configurateur, comme nous avions pu le faire sur les récentes BMW M4 ou encore avec la Maserati MC20. Et si, vous aussi, vous souhaitez façonner la Porsche 911 GT3 de vos rêves, n'hésitez pas à vous rendre sur le configurateur et à nous partager votre modèle favori.

Mael Pilven, rédacteur en chef adjoint

Depuis l'apparition de la 911 GT3 en 1999, sur la génération 996, son physique parle de lui-même : l'aileron arrière, la carrosserie optimisée aérodynamiquement, les jantes spécifiques... La GT3 est suffisamment extravagante comme ça pour ne pas avoir à en faire trop niveau configuration. D'où ce choix plutôt sobre de carrosserie noire, loin des couleurs de lancement, bleu, rouge, et même vert. Un "Noir Intense métallisé" qui coûte quand même 1248 euros, que ces jantes de 20 et 21 pouces peintes en "Néodyme" et en finition satinée, une option à 1200 euros, viennent rehausser. Une combinaison de couleurs qui a fait ses preuves, notamment sur les F1 de Lotus dans la années 70.

En optant pour le toit en carbone allégé, la facture s'alourdit de 3588 euros, mais je ne résiste pas à l'envie de voir un peu de carbone apparent sur la voiture. Oui, c'est un choix esthétique plus que véritablement dynamique ! Pour terminer sur l'extérieur, j'ai opté pour des phares matriciels à LED teintés et un vitrage arrière fumé pour ajouter un petit côté furtif à cette voiture.

Place à l'intérieur désormais, que j'ai volontairement configuré de manière confortable, plus que très sportive. Une ambiance plus GT que GT3 avec les sièges les plus confortables, électriques avec 18 positions (2472 euros). L'intérieur mêle Alcantara et Cuir (5382 euros). Le choix des surpiqûres "Rouge Indien" et des ceintures de sécurité de la même couleur (276 euros) sont un rappel sympa à la teinte des étriers de freins derrière les jantes dorées.

Pour terminer, en se plongeant dans le catalogue d'options long comme un jour sans pain, j'ai craqué pour quelques équipements supplémentaires : le système de levage de l'essieu avant à 3156 euros, indispensable pour rouler sur nos routes ou rentrer dans son parking l'esprit tranquille, la livraison de la voiture au Porsche Experience Center (2500 euros) et, ultime caprice, la bagagerie en cuir à 5520 euros !

Prix de la configuration

Prix de base : 170.014 euros

Prix des équipements : 24'160 euros

Accessoires : 5520 euros

Prix total : 199'694 euros

Khalil Bouguerra, journaliste

Le choix des couleurs est assez limité. Seulement quatre couleurs sont proposées de série, quatre couleurs spéciales et six couleurs métallisées. Sans hésitation, j'ai opté pour le "Bleu Requin" (3600 euros) que vous connaissez sans doute, car ce n'est ni plus ni moins que la couleur de lancement de la Porsche 911 GT3.

Pour le choix des jantes, il n'existe que ce modèle que j'ai préféré peindre en noir satiné pour un aspect plus sportif, ainsi qu'un système de freinage en carbone-céramique identifiable par les étriers jaunes. Les vitres arrière sont teintées, le toit est en carbone. J'ai aussi ajouté un sticker latéral noir avec le logo Porsche.

Dans l'habitacle, j'ai opté pour un Pack intérieur carbone et des sièges baquets intégraux facturés 5400 euros. Ajoutez à cela des ceintures de sécurité et des surpiqûres rouges, et vous obtiendrez ce très bel intérieur qui vous rappelle que vous êtes à bord d'une voiture de sport à chaque fois que vous y pénétrerez.

Ah oui, j'oubliais, comme on est jamais trop prudent, j'ai ajouté un extincteur au niveau du siège passager, en espérant surtout ne jamais m'en servir. Enfin, même pas en rêve, car cette configuration "m'est tout de même revenue" à 205'426 euros.

Prix de la configuration

Prix de base : 170.014 euros

Prix des équipements : 35'412 euros

Prix total : 205'426 euros

Yann Lethuillier, journaliste

D'habitude, je suis plutôt partisan des couleurs vives pour une voiture sportive. Sauf que le nuancier de chez Porsche est un peu trop restreint à mon goût, tout l'inverse de chez Ferrari ou bien McLaren, où il existe plusieurs nuances de rouge ou de bleu afin de trouver la couleur idéale. Après une longue hésitation avec la nouvelle teinte "Bleu Requin", je me suis finalement tourné vers un très classique "Gris Quartz métallisé" (en option à 1248 euros) qui devrait plutôt bien aller avec les petites touches noires et rouges que je souhaite apporter sur divers éléments par la suite.

Du côté des jantes, il n'y a pas de choix, ce sera des roues de GT3 en 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. En accessoire de roue, j'ai choisi des jantes noires en finition satinée (1200 euros), sans les contours peints, un détail qui fait légèrement "too much" à mes yeux. Un petit sticker "GT3" en rouge sur les flancs (210 euros, c'est cher pour un autocollant) et un toit en carbone allégé (3588 euros) viennent couronner une configuration extérieure assez discrète.

À l'intérieur, même si la Porsche 911 GT3 s'exploite pleinement sur piste, j'évite les sièges baquets intégraux à 5400 euros, des sièges que j'avais trouvé bien trop inconfortables lors de mon essai de la Porsche 718 Cayman GT4. Je préfère les sièges de série, plus confortables et au maintien tout à fait correct. J'ajoute quelques surpiqûres rouges pour rappeler les touches de rouge à l'extérieur, quelques inserts en carbone, et c'est à peu près tout.

Si les puristes préfèreront une bonne vieille boîte manuelle, d'autant plus qu'elle est assez exceptionnelle chez Porsche, je préfère la tout aussi exceptionnelle boîte PDK à huit rapports. Quoi qu'on en dise, sur ce type de voiture, pour une utilisation sur piste ou sur route ouverte, la boîte robotisée apporte un sacré confort d'utilisation. Il n'y a qu'à voir le nombre de Porsche 911 (991.2) GT3 Touring en boîte manuelle revenue rapidement sur le marché de l'occasion après leur sortie, avec à peine 1000 kilomètres au compteur, parce que leurs propriétaires en avaient déjà assez de la boîte manuelle.

Prix de la configuration