L'un des aspects les plus amusants dans le sport automobile, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est la confrontation de deux concurrents extrêmement proches l'un de l'autre. C'est quand il y a une vraie rivalité que les choses sont le plus excitantes, et c'est beaucoup moins amusant à regarder lorsqu'un concurrent est tellement au-dessus du lot qu'il pourrait battre le reste du peloton avec une main attachée dans le dos.

Mais ce n'est pas le cas dans notre vidéo du jour. Un YouTuber qui aime aussi emmener sa Porsche 911 GT3 RS 991.2 sur circuit (et avec un tel engin, il aurait bien tort de s'en priver !) a posté une vidéo d'un moment particulièrement fort qu'il a récemment vécu. Il s'est en effet rendu sur le Nürburgring, l'un des complexes de circuits les plus célèbres au monde, avec la célèbre Boucle Nord, surtout connue sous le nom de Nordschleife. Un graal pour beaucoup de pilotes amateurs ! C'est ici que ce pilote de Porsche plutôt talentueux et très rapide a apparemment trouvé son équivalent sur deux roues.

Cette vidéo est assez hypnotisante à regarder, même si, à première vue, on a l'impression que la Porsche ne fait que dépasser tout ce qu'elle voit. De plus, la GT3 semble le faire comme si toutes les autres voitures étaient immobiles. Qui n'aimerait pas être à sa place ? Sauf qu'il surpasse tout le monde, et qu'il manque là un grain de rivalité, un soupçon de challenge.

Jusqu'à ce que Monsieur GT3 rencontre un pilote sur une Kawasaki Ninja ZX-10R. Le problème de tout événement informel sur circuit est que vous ne savez pas nécessairement quelles modifications ont été apportées par les autres participants sur leurs bolides. Ainsi, il n'est pas clair quelles sont les modifications (s'il y en a) sur la GT3 ni sur la ZX-10R. Mais ce qui est clair comme de l'eau de roche, c'est que cette Ninja vole comme une fusée, se déplaçant de-ci de-là et dansant juste hors de portée de la GT3. Et si le pilotage de la Porsche est déjà impressionnant, celui de cet équilibriste de motard l'est encore plus !

Il est amusant de voir le pilote de la GT3 semble particulièrement apprécier cette rivalité de circonstance, face à ce premier pilote qui rivalise avec lui. Que va-t-il se passer ? Ne "divulgâchons" pas la suite de la vidéo, à vous de l'apprécier tout autant que nous l'avons fait !