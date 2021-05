La Lamborghini Huracan STO est l'une des "Lambo" les plus extrêmes qui soient. Mais quelle est sa vitesse réelle ? Il semblerait que nous soyons sur le point de le savoir. CarSpyMedia a immortalisé une STO sur le Nürburgring alors qu'elle est très probablement en train de tenter un nouveau record sur la Nordschleife.

Et pour détrôner la reine de la piste Mercedes AMG GT Black Series, l'Huracan semble avoir subi quelques modifications par l'équipe d'ingénieurs.

À l'aise dans les courbes

Dans la première partie de la vidéo, vous pouvez voir l'équipe de Lamborghini changer les pneus et faire le plein de la STO. L'un des bidons porte la mention "carburant spécial" et le logo de Panta, une société spécialisée dans le carburant pour les voitures de course.

Lamborghini utiliserait-elle du carburant de course pour établir un nouveau record de piste ? C'est difficile à dire avec certitude. Il peut aussi s'agir d'une série de tests effectués pour mille autres raisons que celle pour laquelle on pense qu'elle est là.

Il n'en reste pas moins que le reste de la séquence montre une Huracan qui se déchaîne sur la piste. Des rumeurs font également état d'une tentative de "tour chronométré" dans les prochains jours.

Les chiffres pour prouver le record

Dans tous les cas, le record à battre est de 6:43.616 établi par le pilote Maro Engel au volant de la Mercedes-AMG GT Black Series en novembre dernier.

D'autres Lamborghini figurent parmi les voitures les plus rapides sur le circuit allemand, avec l'Aventador SVJ LP770-4 en deuxième position et l'Aventador SuperVeloce LP750-4 en onzième position. Il est intéressant de noter que l'Huracan Performante LP640-4 est cinquième sur la liste. Jusqu'à l'arrivée de la STO, ce modèle était l'Huracan la plus rapide sur le Nürburgring.

Qui sait si la nouvelle variante, encore plus extrême, sera capable de faire mieux ? En tout cas, la fiche technique est là pour lui donner raison, au moins sur le papier : le 5.2 V10 délivre 640 ch et pousse la Lamborghini jusqu'à 310 km/h avec un 0-100 km/h en 3 secondes seulement, et 200 km/h en 9 secondes. Par rapport à la Performante, la STO a un poids inférieur de 43 kg et un aérodynamisme encore plus efficace et sophistiqué. À suivre !