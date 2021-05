La Porsche 911 GT3 débute sa carrière sur les chapeaux de roues. Le talentueux pilote Christian Gebhardt du magazine Sport Auto l'a éprouvée sur le circuit allemand de Hockenheim et a réalisé un chrono de 1'45"8 minute.

Même si elle fait moins bien que la McLaren Senna, la Mercedes-AMG GT Black Series et Porsche 911 GT2 RS MR, la Porsche 911 (992) GT3 se place devant la redoutable Ferrari 488 Pista, McLaren 765LT et Lamborghini Aventador SVJ. Lors de cet essai, la Porsche 911 GT3 était chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Le Classement Sport Auto à Hockenheim (Allemagne)

McLaren Senna : 1'40"8 minute Mercedes-AMG GT Black Series : 1'43"3 minute Manthey-Porsche 911 GT2 RS MR : 1'43"5 minute Tikt-Mercedes-AMG GT R Pro : 1'45"1 minute McLaren 720S : 1'45"5 minute Porsche 911 GT3 (992) : 1'45"8 minute Ferrari 488 Pista : 1'45"9 minute a-workx-Porsche 911 GT3 RS (991.2) : 1'46"0 minute McLaren 765LT : 1'46"2 minute Lamborghini Aventador SVJ : 1'47"3 minute

Auparavant, Sport Auto l'avait emmenée sur un autre circuit allemand très connu, la Nordschleife, où elle avait réalisé un temps démentiel de 7'04"74 minutes. Le pilote essayeur du magazine a fait moins bien que le chrono officiel donné par le fabricant allemand. Officiellement, et vidéo à l'appui (voir ci-dessous), la 911 GT3 est capable de boucler le tour en 6'59"93 minutes.

Pour rappel, la Porsche 911 GT3 est animée par le moteur six cylindres à plat de 4,0 litres atmosphérique développant 510 ch et 470 Nm de couple. Elle est capable d'expédier le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et de filer à une vitesse maximale de 318 km/h.

Elle est vendue en France à partir de 173'562 euros. Porsche lancera prochainement la 911 GT3 RS. Elle est actuellement en cours d'essai mais sa présentation ne devrait plus tarder. Elle bénéficiera du même moteur, mais sa puissance sera logiquement supérieure.