L'aérodynamique active devient de plus en plus courante sur les voitures de série axées sur la performance. Elle est presque nécessaire pour atteindre de nouveaux horizons de performance où il est utile de pouvoir modifier les formes et les profils pour augmenter la charge ou minimiser la résistance à l'air. Il n'est donc pas surprenant que l'une des Porsche les plus hardcore de tous les temps, la 911 GT3 RS, y ait eu recours, devant dépasser des normes déjà très élevées.

Maintenant, après les photos espions de ces dernières semaines, une nouvelle vidéo montre le grand aileron arrière actif - que les camouflages habituels ne peuvent pas cacher - en action lors d'un essai sur autoroute.

Queue active

La vidéo n'est pas de la meilleure qualité, mais l'aile en mouvement est clairement visible même s'il est difficile de déterminer ce qu'elle fait exactement. En la regardant, elle rappelle beaucoup le DRS (système de réduction de la traînée) dont sont équipées les voitures de Formule 1, mais il faudrait l'examiner de plus près pour être sûr de sa fonction réelle, car dans ce cas, elle semble agir comme un aérofrein.

En outre, nous n'avons pas un bon aperçu de la voiture, que la vidéo ne montre que de l'arrière, bien que les photos précédentes nous aient donné un aperçu complet de la nouvelle super-Porsche. Les mules d'essai que nous avons vues jusqu'à présent avaient toutes un revêtement en plastique sur les parties importantes, ce qui cachait leur style, rendant difficile de deviner les formes et contours définitifs.

Qu'a y a t-il sous la carrosserie ?

Nous nous attendons toutefois à ce que la nouvelle GT3 RS "porte" des pare-chocs avant et arrière encore plus agressifs, un capot avec des extracteurs d'air et des prises sur les garde-boue ainsi que cet imposant aileron qui, pour des raisons évidentes, ne pouvait être caché aux yeux des badauds.

La voiture devrait toujours être propulsée par le 6-cylindres 4 litres atmosphérique, avec plus de 520 ch et une PDK à double embrayage comme seule boîte de vitesses disponible. Cependant, nous ne savons toujours pas quand Porsche dévoilera officiellement la GT3 RS, bien que nous nous attendions à ce que cela se produise au plus tard au début de 2022.