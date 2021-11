Après plusieurs mois, voire même plus d'un an de photos espion en tout genre et un temps canon sur le Nürburgring, Porsche daigne enfin nous présenter officiellement son 718 Cayman GT4 RS, le premier de l'histoire de la firme de Stuttgart. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas dans la dentelle, puisque les ingénieurs lui ont tout simplement octroyé 500 chevaux, comme la 911 GT3.

Entrons dans le vif du sujet et parlons du moteur, à savoir un flat-six 4,0 litres atmosphérique de 500 chevaux et 450 Nm, le tout envoyé aux seules roues arrière via une boîte PDK à sept rapports. C'est 80 chevaux et 20 Nm de plus que la GT4. Contrairement à sa petite sœur, la version RS ne dispose pas de boîte manuelle. Concernant les performances, Porsche annonce un 0 à 100 km/h abattu en l'espace de 3,4 secondes et une vitesse maximale de 315 km/h obtenue sur le septième rapport.

Que serait une version RS sans un petit régime ? Avec 1415 kilos sur la balance, la GT4 RS pèse 35 kilos de moins qu'une GT4 disposant de la même boîte PDK. Cette perte de poids est obtenue grâce à l'utilisation de plastique renforcé de fibres de carbone pour le capot ou encore pour les ailes avant. Pour gagner encore quelques précieux kilos, les tapis de sol sont aussi plus légers et quelques isolants ont été retirés. La lunette arrière est plus légère que sur la GT4, tandis que les contre-portes ont été dépouillés, même la poignée a été modifiée pour laisser place à une lanière.

Les ingénieurs ont évidemment beaucoup travaillé sur l'aérodynamisme, avec l'intégration de quelques éléments qui ont été inaugurés sur la 991.2 GT3 RS et la 992 GT3. Nous retrouvons notamment les fameuses prises NACA sur le capot apparues sur la dernière GT3 RS, ou encore l'aileron avec ses fixations façon "col de cygne", avec supports en aluminium, de la GT3. Il y a d'autres petits éléments aérodynamiques, comme les petits events de chaque côté du bouclier avant, la nouvelle lame avant ou encore le nouveau diffuseur arrière.

En outre, Andreas Preuninger, le patron du département GT chez Porsche, précise que la voiture a été abaissée de 30 millimètres par rapport à un 718 Cayman classique. Une fois tous les éléments aérodynamiques positionnés de manière à avoir le maximum d'appui, la GT4 RS génère jusqu'à 25 % d'appui supplémentaire par rapport à une GT4.

Parmi les autres améliorations notables, Porsche précise avoir modifié les joints à rotule qui relient le châssis à la carrosserie afin de les rendre plus rigides et apporter un comportement dynamique encore plus précis et incisif. Les amortisseurs sont spécifiques à cette version RS, tandis que le tarage des suspensions et le réglage des barre stabilisatrices ont été modifiés.

Si vous souhaitez pousser l'expérience à son paroxysme, Porsche vous propose bien évidemment le fameux pack Weissach. Il comprend une multitude de pièces en carbone apparent (capot avant, prises d'air, couvercle de la boîte à gants, coques de rétroviseurs extérieurs et aileron arrière), des sorties d'échappement en titane, ou encore un arceau de sécurité à l'arrière. Le pack Weissach permet en outre de commander, moyennant un supplément, des jantes forgées plus légères de 20 pouces en magnésium au lieu des jantes forgées en aluminium de série.

Les premières livraisons de la Porsche 718 Cayman GT4 Rs débuteront à partir du mois de décembre. Le prix débute légèrement au-dessus des 140 000 euros, sans compter les innombrables options et la sentence maximale en France de 40 000 euros en 2022. Au final, la facture finale peut rapidement dépasser les 200 000 euros. De quoi faire hésiter certains clients avec la 992 GT3 ? Il y a des chances.