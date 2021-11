Chez Porsche, la 911 existe en différentes versions. Actuellement, vous pouvez vous l'offrir en Carrera, Carrera 4, Carrera S, Carrera 4S, Targa (et Targa 4S et GTS), Carrera GTS (et Carrera 4 GTS), Turbo, Turbo S et GT3. Le prestigieux constructeur est attaché à son passé, et selon Motortrend, trois nouvelles versions de la Porsche 911 seraient en développement.

La première à être lancée serait la Porsche 911 Sport Classic. Elle a déjà été aperçue par les photographes espion (voir ci-dessous), et à en croire les rumeurs, elle bénéficierait d'une boîte manuelle et du moteur de la Porsche 911 Turbo S. Mieux encore, elle n'aurait pas de transmission intégrale, mais enverrait toute sa puissance sur les roues arrière.

Galerie: Photos espion Porsche 911 Sport Classic

16 Photos

La seconde prendrait le blason ST. Celle-ci serait inspirée de la Porsche 911 ST des années 70 qui était axée sur la compétition automobile. Plus costaude, Motortrend estime qu'elle bénéficiera d'un kit carrosserie et qu'elle sera un peu plus puissante que l'actuelle Porsche 911 GT3. Elle serait donc motorisée par le six cylindres à plat qui délivrerait aux alentours de 550 ch.

Enfin, la troisième et dernière itération de la 911 porterait le nom de RS. Elle serait lancée en 2023 pour célébrer son 50e anniversaire. Il y a fort à parier que ce modèle de légende sera plus léger, et qu'il embarquerait le moteur de la Carrera GTS avec toutefois plus de puissance.

Tous ces modèles pourraient être proposés en édition limitée. Nous sommes convaincus que s'ils seront commercialisés, les passionnés s'arracheront ces exemplaires comme le furent les éditions spéciales de la génération 991. On pense notamment à la Porsche 911 R, un modèle qui s'échange aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers d'euros.

De son côté, Porsche n'a fait aucune annonce à propos des futures versions de la 911, nous en saurons plus ultérieurement.