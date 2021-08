Compter le nombre de versions de Porsche 911 qui ont été produites depuis 1963 est une tâche ardue, pour ne pas dire impossible : entre les différents types de carrosserie mélangés à des moteurs plus ou moins puissants (toujours strictement boxer), refroidis par air ou par liquide, à roues arrière motrices ou à quatre roues motrices, et ainsi de suite, c'est l'affaire des connaisseurs.

Dire laquelle est la meilleure des 911 déclencherait des guerres entre les porschistes. En revanche, établir laquelle est la plus chère ou la plus rare sera plus facile à dire lors de la prochaine vente aux enchères de Sotheby's, qui aura lieu à Monterey le 14 août. Une rare Porsche 911 R de 1968 y sera mise aux enchères. Et l'on parle déjà d'un prix record à prévoir !

La vente débutera à 4,5 millions de dollars (un peu moins de 3,8 millions d'euros) mais la voiture est estimée à 5,5 millions de dollars (4,6 millions d'euros), ce qui en fait la deuxième Porsche de route la plus chère de l'histoire, derrière la Porsche 911 GT1 Strassenversion, version de route de la voiture qui a remporté les 24 heures du Mans.

"Light is right"

Créée dans le but de rendre une voiture aussi légère que possible, la Porsche 911 R de la fin des années 1960 suivait le mantra "Light is right" du fondateur de Lotus, Colin Chapman, selon lequel plus c'est léger, mieux c'est.

Ferdinand Piëch a donc demandé à ses ingénieurs d'alléger au maximum une Porsche 911 S coupé de 1967, dans le but de la faire courir dans la catégorie GT 2.0 de la FIA.

Le résultat est baptisé Porsche 911 R : panneaux en fibre de verre, fenêtres remplacées par des éléments en plastique, ailes avant en fibre de verre, sièges et autres éléments intérieurs provenant du département course de Porsche, tandis que d'autres - superflus pour une voiture de course - sont éliminés. Les jantes caractéristiques de Fuchs étaient du style "Deep Sixes" à l'avant et "Seven Rs" à l'arrière.

Les innovations derrière le cockpit ne sont pas moins importantes : le moteur boxer 6 cylindres de 210 ch de la Porsche 906 est monté en porte-à-faux, avec 50 ch de plus que la 911 S de l'époque. La grande majorité a utilisé des pièces en magnésium, tandis que les autres ont conservé un corps entièrement en aluminium.

Des soins d'amaigrissement extrêmes ont permis de ramener la Porsche 911 R à un poids de seulement 816 kg. Un poids plume très rapide qui, cependant, n'a pas convaincu la FIA, selon laquelle il ne s'agissait pas d'une "simple" variation de la 911 normale et la "R" a donc été inscrite dans la catégorie des prototypes. Après la carrière sportive, la quasi-totalité des 20 exemplaires se retrouvant dans les mains de collectionneurs.

Du rallye à l'oubli

La 11899006R qui sera vendue aux enchères à Monterey a une histoire mouvementée : achetée par Fernand en octobre 1967, elle a été utilisée pour des rallyes jusqu'en 1969 lorsque son nouveau propriétaire Michel Martinach a mis fin prématurément à une course en raison d'un accident, vendant le moteur et la transmission au collectionneur (et propriétaire de deux autres Porsche 911 R) Gérard Darton.

Moteur d'un côté et carrosserie de l'autre, reconstruite et accouplée au moteur ST de 2,3 litres. Encore quelques changements de propriétaires, des échanges de moteurs et enfin le début d'une restauration qui a duré des années, achevée en 2015 par son nouveau propriétaire avec l'aide de spécialistes Porsche.

Le résultat est visible sur les photos. Qu'en pensez-vous, atteindra-t-il les 5 millions d'euros ?