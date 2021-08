Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25

Manthey-Racing GmbH a vu le jour il y a 25 ans. En 2013, Porsche a pris une participation majoritaire de 51 % dans l'écurie. Pour célébrer le 25e anniversaire de cette dernière, Porsche a décidé de produire un modèle exclusif appelé 911 GT2 RS Clubsport 25, conçu pour s'attaquer - et dominer - les circuits.

La 911 GT2 RS Clubsport 25 est similaire à la Porsche 935 de 2018, au style épuré, car toutes deux sont basées sur le modèle régulier 911 GT2 RS Clubsport de la génération 991. La Clubsport 25 est censée combler le fossé qui la sépare de la génération 992 en matière de technologie et d'aérodynamisme, ce qui signifie que la voiture embarque un moteur à six cylindres à plat de 3,8 litres biturbo produisant 700 chevaux (515 kilowatts). Porsche transmet la puissance aux roues arrière par l'intermédiaire de sa boîte de vitesses à double embrayage (PDK) à sept rapports.

Pour ce modèle, Porsche s'est inspiré de la 911 GT3 R de Manthey, qui s'est fait connaître par sa livrée unique verte et jaune - "Grello". Cette combinaison de couleurs se retrouve sur ce bolide à plusieurs endroits. L'une des caractéristiques principales de la voiture est le radiateur central qui assure un flux d'air optimal à l'avant. Il se trouve derrière la prise d'air centrale qui se trouve dans un bouclier avant redessiné. L'aérodynamisme est un élément clé des performances de la voiture, Porsche lui ayant donné un soubassement fermé, un capot avant en fibre de carbone redessiné et un grand aileron arrière.

Le radiateur repositionné et le design retravaillé du train avant ont permis à Porsche d'améliorer le flux d'air vers les freins avant en supprimant les radiateurs des ailes avant. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses modifications apportées par Porsche à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, qui comprend une cage de sécurité soudée et un badge de l'édition limitée.

Porsche ne prévoit de produire que 30 exemplaires de la voiture, qui seront vendus à partir de 525 000 € hors taxes. Porsche prévoit que les livraisons commenceront en janvier 2022.