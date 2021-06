Nouveau record pour Porsche sur le Nürburgring. Après celui du Porsche Cayenne dans la catégorie des SUV la semaine dernière, la firme de Stuttgart s'octroie celui de la voiture de production la plus rapide sur le tracé de 20,8 kilomètres de la Nordschleife. Le chrono de 6 minutes 43 secondes et 300 millièmes est à mettre au crédit de la Porsche 911 GT2 RS équipée du kit Manthey Performance et de Lars Kern, l'un des pilotes officiels Porsche.

Ce chrono a été réalisé le 14 juin avec cette 911 GT2 RS développée par les ingénieurs de Weissach en association avec la structure Manthey Racing installée à Meuspath. Lars Kern a ainsi battu le précédent record de 6 minutes 48 secondes et 047 millièmes de 4 secondes et 747 millièmes, un record qui était détenu par la nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series. La performance de la Porsche a été réalisée avec des pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 R homologués pour la route, à la vitesse moyenne de 185,87 km/h.

"La 911 GT2 RS est collée à la route avec le kit Manthey Performance, on se sent comme dans une voiture de course, spécialement dans les virages rapides", explique Lars Kern. "C'est à couper le souffle de constater comment la voiture passe sa puissance au sol, et comment elle freine si bien tout en restant facile à contrôler".

Comme la GT3 RS avant elle, la GT2 RS a donc reçu un kit Manthey Performance pour passer encore un nouveau cap. Ce kit intègre des modifications au niveau du châssis, de l'aérodynamisme et du freinage. Il comprend également les jantes allégées en magnesium de 20 et 21 pouces du pack Weissach qui étaient proposées sur la voiture à l'époque de sa commercialisation.

Suite aux modifications apportées par Manthey Racing, la voiture dispose ainsi à 200 km/h de 70 kilos d'appuis au niveau de l'essieu avant et de 200 kilos à arrière, contre respectivement 49 et 93 kilos sur la version non modifiée. Les ingénieurs ne se sont pas arrêtés là puisque les suspensions ont été revues, avec trois réglages différents pour les amortisseurs avant et quatre pour les amortisseurs arrière, tandis que le système de refroidissement a également été modifié.

Bonne nouvelle pour les possesseurs de 911 GT2 RS, ce kit Manthey Performance est dès à présent disponible dans les centres Porsche européens. Le moteur ne reçoit pas de modifications particulières, puisque le flat-six 3,8 litres bi-turbo développe toujours 700 chevaux et 750 Nm de couple, le tout distribué aux seules roues arrière via une boîte de vitesses PDK à sept rapports.