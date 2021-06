Si le point de départ d'une préparation est une Porsche 911 Turbo S, alors le résultat ne peut être qu'impressionnant. C'est pourquoi, nous pourrions définir le nouveau projet du préparateur TechArt comme la 911 GT2 RS "non officielle". En effet, grâce aux soins apportés, la Porsche de 650 chevaux est devenue une fusée de 800 ch sur circuit.

Aérodynamique de course

Le résultat de cette conception est la TechArt GTstreet R, qui se reconnaît immédiatement à son kit aérodynamique "XL". Le kit en fibre de carbone a donné naissance à de nouveaux pare-chocs, jupes, diffuseur et aile. Il y a même un nouveau spoiler qui aide à stabiliser la voiture à haute vitesse.

Ainsi, l'aérodynamique est si sophistiquée qu'à 140 km/h, la GTstreet R est capable de produire une force d'appui quatre fois supérieure à celle d'une Turbo S.

Le mérite revient également à la suspension qui a permis de réduire la hauteur de 25 mm. Plus tard, un kit sera également disponible pour régler la hauteur et affiner la configuration de votre 911.

L'intérieur est largement personnalisable. Les clients TechArt peuvent se faire plaisir en construisant l'habitacle de leurs rêves en puisant dans la longue liste de finitions en cuir, Alcantara et fibre de carbone.

Plus de puissance

En ce qui concerne la puissance, TechArt propose deux niveaux de "rendement" de 700 et 800 ch. Dans le second cas, le couple atteint 950 Nm grâce à un turbo modifié, un système d'échappement amélioré et une série d'autres ajustements apportés au 6 cylindres en ligne de 3.7 L.

Malheureusement, TechArt ne mentionne pas le sprint de 0 à 100 km/h, mais il faut croire que l'injection de puissance a permis de réduire le temps d'origine de 2,7 secondes. Cependant, le préparateur admet que la GTstreet R peut atteindre 350 km/h (20 km/h de plus que la Turbo S de base).

Le prix ? Les seules modifications ont coûté environ 73 000 euros (hors taxes). A cela s'ajoutent, bien sûr, les plus de 220 000 euros pour acheter une Turbo S. Et il faut aussi se dépêcher : TechArt ne prévoit de produire que 87 kits.