Bien qu'elle ne soit pas encore mise en vente ni même présentée, la nouvelle version du Porsche Cayenne Coupé vient d'établir un nouveau record sur le Nürburgring pour un SUV de série : 7'38"925. La précédente meilleure marque, fixée par l'Audi RS Q8, est largement battue.

"Ce Cayenne est un modèle de pointe. Lors de son développement, nous nous sommes concentrés sur sa capacité à offrir des performances exceptionnelles sur la route. Notre Cayenne ayant fixé un nouveau record est basé sur le Cayenne Turbo Coupé, mais il a été conçu pour fournir une meilleure dynamique longitudinale et latérale", a déclaré Stefan Weckbach, vice-président de la gamme Cayenne.

Lars Kern, pilote d'essai et de développement du constructeur de Stuttgart, s'est chargé de signer ce nouveau record. Afin d'assurer les meilleures performances et une protection suffisante en cas d'accident, le SUV était notamment équipé d'un baquet de course, d'un arceau de sécurité et de pneus Pirelli P Zero Corsa de 22 pouces, spécialement développés pour ce modèle et faisant partie de l'équipement de série.

Certaines rumeurs ont suggéré que ce Cayenne Coupé est muni d'un V8 biturbo de 4,0 litres développant 631 ch (470,5 kW), ce qui serait donc moins que les 670 ch (500 kW) du Turbo S E-Hybrid, mais des modifications apportées à la suspension feraient de ce nouveau modèle un véhicule bien plus agile.

Le centre de gravité plus bas du Cayenne Coupé expliquerait pourquoi Porsche a opté pour ce modèle pour concevoir la nouvelle version. D'autres rumeurs indiquent également que le futur SUV contiendrait des éléments aérodynamiques actifs. Dans la galerie intégrée à l'article, vous pouvez observer un spoiler sur le toit et un diffuseur avec des échappements centraux, comme ce qui est proposé en option sur le Cayenne GTS.

Selon Porsche, le lancement du crossover ayant dompté le Nürburgring arrive à grands pas.