La rivale préférée de la Porsche Panamera fête ses trois ans de carrière. Et pour l'occasion, Mercedes-AMG lui offre un très léger restylage avec quelques améliorations qui, comme vous pouvez le constater via les photos, ne changent quasiment pas le design global de la voiture.

Ce restylage concerne uniquement les versions dotées d'un six cylindres, à savoir les Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 43 et 53. La version 63 avec le V8 aura sans doute le droit à quelque chose de plus épicé. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de restylage compte tenu du fait que les seuls changements esthétiques sur les versions six cylindres se cantonnent à l'arrivée, en option, du bouclier avant des modèles V8 dont les prises d’air sont davantage mises en valeur. À l'arrière, ces versions conservent leurs quatre sorties d'échappement rondes.

Notons également l'arrivée d'un nouveau pack Night Package II en option, avec une finition noir brillant pour la calandre Panamericana et certaines inscriptions visibles sur la carrosserie. Du côté des teintes disponibles, il y a aussi quelques changements, avec l'arrivée de trois nouvelles couleurs, à savoir le bleu Spectral Blue en finition métallisée ou mat et le blanc Cashmere White mat.

À l'intérieur, les changements sont tout aussi discrets, avec l'arrivée d'un nouveau volant à double branche, et de touches avec un retour haptique, comme nous avons l'habitude de le voir chez Audi désormais. Outre cette petite nouveauté, Mercedes-AMG a enrichi son offre de finitions intérieures avec de nouvelles configurations de sellerie et de surpiqûres contrastantes.

Passons désormais à la partie technique, et il y a du changement, avec encore quelques réglages au niveau des suspensions. Ces modifications arrivent après celles opérées en août 2020 et de nouveaux éléments de fixation de l’essieu arrière. Pour cette petite cure de jouvence, les ingénieurs ont revu la suspension pneumatique adaptative et notamment les phases de détente et de compression, où elles sont maintenant gérées avec par des valves indépendantes. De quoi accentuer la différence en matière d'amortissement entre les modes Comfort et Sport.

Du côté des motorisations, rien de nouveau sous le soleil, la version 43 est toujours doté du six cylindres en ligne 3,0 litres de 367 chevaux, tandis que le modèle 53 se dote de 435 équidés. Le restylage de la version 63 ne devrait pas tarder également, tandis que nous attendons également avec impatience la version dotée d'une motorisation hybride rechargeable chargée d'aller faire de l'ombre à la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Grâce à ses nouvelles variantes PHEV, la gamme de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes va s'étoffer, et la version la plus puissante pourrait proposer jusqu'à environ 800 chevaux.